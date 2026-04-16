Полная автоматизация геологии невозможна из-за сложности месторождений — эксперт
В ближайшие 15 лет искусственный интеллект станет мощным вспомогательным инструментом в сфере геологоразведки, однако полностью заменить человека он не сможет. Об этом заявил исполнительный директор компании «Группа ИГТ» Дмитрий Агапитов на форуме MINEX Kazakhstan, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, чтобы стать профессионалом в геологии и глубоко понимать отрасль, специалистам требуется 12-15 лет практического опыта. В связи с этим передача проектов исключительно искусственному интеллекту является нецелесообразной.
— Мы уже около шести лет занимаемся внедрением и развитием ИИ в геологических проектах. Мнение о том, что он оставит специалистов без работы, в большей степени является маркетинговым преувеличением, — отметил Агапитов.
В то же время он допускает, что ситуация может измениться в перспективе 10–15 лет.
Эксперт привел пример из промышленности: в Китае на некоторых участках сборки автомобилей работает всего три человека благодаря высокой степени автоматизации. Однако, по его словам, в геологии подобный подход невозможен из-за сложности и неоднородности природных условий.
— Недра везде разные и крайне сложные. Поэтому полностью внедрить ИИ в геологию пока невозможно. Он может помогать в сборе и обработке больших объемов данных, но не заменяет специалиста, — подчеркнул он.
По его мнению, на текущем этапе развития технологий ИИ требует постоянного контроля со стороны специалистов: необходимо задавать корректные параметры, проверять результаты и при необходимости вносить исправления.
