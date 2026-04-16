    16:30, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Полная автоматизация геологии невозможна из-за сложности месторождений — эксперт

    В ближайшие 15 лет искусственный интеллект станет мощным вспомогательным инструментом в сфере геологоразведки, однако полностью заменить человека он не сможет. Об этом заявил исполнительный директор компании «Группа ИГТ» Дмитрий Агапитов на форуме MINEX Kazakhstan, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дмитрий Агапитов
    Фото: zolteh.ru

    По его словам, чтобы стать профессионалом в геологии и глубоко понимать отрасль, специалистам требуется 12-15 лет практического опыта. В связи с этим передача проектов исключительно искусственному интеллекту является нецелесообразной.

    — Мы уже около шести лет занимаемся внедрением и развитием ИИ в геологических проектах. Мнение о том, что он оставит специалистов без работы, в большей степени является маркетинговым преувеличением, — отметил Агапитов.

    В то же время он допускает, что ситуация может измениться в перспективе 10–15 лет.

    Эксперт привел пример из промышленности: в Китае на некоторых участках сборки автомобилей работает всего три человека благодаря высокой степени автоматизации. Однако, по его словам, в геологии подобный подход невозможен из-за сложности и неоднородности природных условий.

    — Недра везде разные и крайне сложные. Поэтому полностью внедрить ИИ в геологию пока невозможно. Он может помогать в сборе и обработке больших объемов данных, но не заменяет специалиста, — подчеркнул он.

    По его мнению, на текущем этапе развития технологий ИИ требует постоянного контроля со стороны специалистов: необходимо задавать корректные параметры, проверять результаты и при необходимости вносить исправления.

    Ранее управляющий директор Advantix и председателя MINEX Forum Артур Поляков заявил, что переработка металлов станет основой экономического роста Казахстана.

    Адиль Нуртазин
