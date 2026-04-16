Полная автоматизация геологии невозможна из-за сложности месторождений — эксперт

По его словам, чтобы стать профессионалом в геологии и глубоко понимать отрасль, специалистам требуется 12-15 лет практического опыта. В связи с этим передача проектов исключительно искусственному интеллекту является нецелесообразной.

— Мы уже около шести лет занимаемся внедрением и развитием ИИ в геологических проектах. Мнение о том, что он оставит специалистов без работы, в большей степени является маркетинговым преувеличением, — отметил Агапитов.

В то же время он допускает, что ситуация может измениться в перспективе 10–15 лет.

Эксперт привел пример из промышленности: в Китае на некоторых участках сборки автомобилей работает всего три человека благодаря высокой степени автоматизации. Однако, по его словам, в геологии подобный подход невозможен из-за сложности и неоднородности природных условий.

— Недра везде разные и крайне сложные. Поэтому полностью внедрить ИИ в геологию пока невозможно. Он может помогать в сборе и обработке больших объемов данных, но не заменяет специалиста, — подчеркнул он.

По его мнению, на текущем этапе развития технологий ИИ требует постоянного контроля со стороны специалистов: необходимо задавать корректные параметры, проверять результаты и при необходимости вносить исправления.

