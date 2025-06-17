Полмиллиона туристов ожидается в Карагандинской области в этом году

В Балхаше продолжается реконструкция аэропорта, набережной и пляжа. После модернизации пропускная способность аэропорта вырастет более чем на 30%. Ожидается запуск новых авиарейсов и полная адаптация для маломобильных пассажиров.

Город также решает вопрос с водоснабжением. Как сообщил аким Балхаша Сапар Сатаев, в районах Барковского и Рембазы стабилизировано давление воды за счёт подключения к новой магистрали. В посёлках Торангалык и Шубартубек началось строительство водовода. Рассматривается установка локальных очистных сооружений — проект реализуется совместно с инвесторами.

В этом сезоне открыты дополнительные автобусные, железнодорожные и авиамаршруты, включая увеличение вагонов на маршруте Караганда – Балхаш. На этой неделе, 20-21 июня, состоится главное событие сезона – BalkhashTourFest. В программе - инфотур и презентация первой отечественной онлайн-системы бронирования туристических услуг QAZ ELI.

В управлении предпринимательства сообщили о внедрении цифровых решений. Работает круглосуточный чат-бот на базе ИИ в WhatsApp, появились QR-коды с доступом к онлайн-гиду. Турпортал visitqaraganda.kz дополняется новой информацией, внедряется система онлайн-бронирования отелей.

В Каркаралинске также особое внимание инфраструктуре и объектам историко-культурного наследия. До конца года завершат ремонт трассы Караганда – Каркаралы. В национальном парке обустроены маршруты, начато подведение инженерных сетей к зоне «Бугылы».

В июле здесь пройдет Qarqaraly Bugyly Fest – 2025, где состоится трейлмарафон с международным участием.

Ранее сообщалось, что Минтуризма РК предложило предоставлять иностранным туристам бесплатную SIM-карту.