РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:30, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Полмиллиона тенге выманила аферистка у сельчанки в Туркестанской области

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полмиллиона тенге выманила аферистка у сельчанки в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Отдел полиции Мактааральского района с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой интернет-мошенничества.

    Со слов потерпевшей, в мессенджере Whatsapp неизвестные лица создали группу, где предлагали 30% прибыли за три дня в случае вложения денег. Сельчанка отдала аферистам около полумиллиона тенге, однако обещанного так и не дождалась.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции на основе собранной информации в течение суток задержали подозреваемую. Ею оказалась жительница соседнего Жетысайского района.

    Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье части 2 190 УК РК «Мошенничество». Проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность аферистки к другим аналогичным преступлениям.


    Теги:
    Мошенничество Туркестанская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!