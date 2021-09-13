ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полмиллиона тенге выманила аферистка у сельчанки в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Отдел полиции Мактааральского района с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой интернет-мошенничества.

Со слов потерпевшей, в мессенджере Whatsapp неизвестные лица создали группу, где предлагали 30% прибыли за три дня в случае вложения денег. Сельчанка отдала аферистам около полумиллиона тенге, однако обещанного так и не дождалась.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции на основе собранной информации в течение суток задержали подозреваемую. Ею оказалась жительница соседнего Жетысайского района.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье части 2 190 УК РК «Мошенничество». Проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность аферистки к другим аналогичным преступлениям.