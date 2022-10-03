Полмиллиона га пастбищ не хватает в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области потребность в пастбищах превышает 540 тысяч гектаров. Об этом проинформировал на общественном совете руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

М. Мендыбаев сообщил, что прокуратура проверила целевое использование пастбищ в селах. Выявили нарушения.

«Ведется работа по возврату в общественное пользование пастбищных угодий, предоставленных в аренду физическим и юридическим лицам с нарушением земельного законодательства. В суд подано 71 исковое заявление по возврату 17,9 тысячи га. Изъятые пастбищные угодья прирезаются в земли населенных пунктов. Помимо подачи исковых заявлений в суды, пастбища для скота личного подворья предоставляются из земель запаса и возвращённых неиспользуемых пастбищ», - сказал М. Мендыбаев.

Пастбища по области увеличили до 588 тысячи га.

Возвращают в госсобственность и неиспользуемые земли сельхозназначения.

«Совместно с департаментом по управлению земельными ресурсами провели работы по вовлечению в сельскохозяйственный оборот земель на общей площади 192,5 тыс. га. Вернули в государственную собственность 142,3 тыс. га неиспользуемых земель, приступили к использованию 50,2 тыс. га. В работе департамента находятся 342 тыс. га», - добавил М. Мендыбаев.