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Полмиллиарда тенге выделено на строительство станции скорой помощи в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
31 Мая 2023, 16:41
Полмиллиарда тенге выделено на строительство станции скорой помощи в Атырау Фото: gov.kz

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Полмиллиарда тенге выделено в Атырау на строительство новой станции скорой медицинской помощи. Работы по возведению медицинского учреждения начнутся уже в этом году. Об этом сообщил руководитель управления строительства региона Нурберген Кусайынов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основное здание построят на проспекте Исатая. Площадь земельного участка - 1,98 га. Оно будет состоять из двух блоков: административно-бытового и транспортно-технического. Станция скорой медицинской помощи разместится в 2-этажном здании. Мощность станции - 80 тыс вызовов в год. Здесь будет размещен оперативный отдел, обеспечивающий прием вызовов от населения и управление бригадами скорой помощи, административно-хозяйственная часть, отдел медицинской статистики, аптека и справочное бюро», - сообщил Нурберген Кусаинов.

Кроме того, будет построено три подстанции в селе микрорайонах Мирный по улице Ашхабадской, микрорайоне Жулдыз и Балауса по трассе Атырау-Еркинкала. Подстанции разместятся в одноэтажных зданиях. Мощность каждой - до 10 тысяч вызовов в год.


Строительство   Атырау  
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