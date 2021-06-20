Полкиллограмма гашиша и 40 шприцов изъяли у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - На территории Туркестанской области полицейские продолжают оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора», направленное на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических средств, посева наркосодержащих растений и задержание подозреваемых лиц, занимающихся хранением и распространением наркотиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

В городе Кентау в результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли у местного жителя полиэтиленовый пакет и свёрток, с содержимым, похожим на наркотическое средство, а также 40 штук медицинских шприцов. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу.

Согласно заключению, общий вес изъятых наркотиков растительного происхождения составил более 500 грамм «гашиша», которое хватило бы более, чем на 2500 доз.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Подозреваемый взят под стражу. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают граждан об уголовной ответственности за незаконное хранение и распространение наркотических средств и иных запрещенных предметов. Стражи порядка призывают жителей области вести здоровый образ жизни и не совершать противоправных действий.