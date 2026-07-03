Полиция выявила 130 нарушений миграционного законодательства в Астане

В Астане полицейские выявили 130 нарушений миграционного законодательства, а 13 иностранцев по решению суда выдворили из Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В Астане продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», в ходе которого полицейские выявляют нарушения миграционного законодательства и обеспечивают общественный порядок.

Как сообщили в Polisia.kz, сотрудники полиции проводят рейды и проверки мест возможного пребывания иностранных граждан. Особое внимание уделяется гостиницам, общежитиям, строительным объектам, рынкам и другим местам массового пребывания людей.

По данным полиции, к административной ответственности за незаконное привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов привлечены восемь работодателей.

— По решению суда 13 иностранных граждан выдворены за пределы страны. Всего с начала года выдворено 632 иностранных гражданина, — отметили в Polisia.kz.

В ведомстве также сообщили, что особое внимание уделяется пресечению правонарушений, посягающих на общественный порядок. С начала года к ответственности за приставание в общественных местах привлечены иностранные граждане, при этом в отношении 10 человек суд принял решение о выдворении из Казахстана. Вместе с ними страну покинули 22 несовершеннолетних ребенка.

В полиции напомнили работодателям и гражданам, принимающим иностранцев, о необходимости соблюдать требования миграционного законодательства. В ведомстве подчеркнули, что нарушение установленных норм влечет административную ответственность.

Напомним, в Испании более 1 млн человек подали на официальный статус мигранта.