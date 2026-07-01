В Испании более 1 млн человек подали на официальный статус мигранта

В Испании завершился прием заявок на участие в беспрецедентной по масштабам государственной программе легализации иностранных граждан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Итоговые показатели превзошли ожидания властей почти вдвое: вместо прогнозируемых 500 тысяч человек запросы на получение официального статуса подали более 1 миллиона нелегальных мигрантов.

Программа, действие которой официально прекратилось в этот вторник, предоставила право на получение возобновляемого вида на жительство всем иностранцам, непрерывно находившимся в королевстве не менее пяти месяцев и не имеющим судимостей.

По информации Министерства миграции Испании, на данный момент около 360 тысяч заявителей уже успешно прошли процедуру и получили временные разрешения на работу и проживание.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, комментируя миграционную амнистию, подчеркнул ее стратегическую важность для национальной экономики. По оценкам профильных ведомств, привлечение иностранных специалистов в легальное поле необходимо для преодоления демографического кризиса и покрытия дефицита рабочей силы. В правительстве прогнозируют, что вывод сотен тысяч работников из теневого сектора — в первую очередь в сферах сельского хозяйства, строительства и услуг — обеспечит существенный приток налоговых поступлений в социальные фонды страны.

Тем не менее масштабная инициатива вызвала острые внутриполитические дискуссии. Правая оппозиция уже подвергла правительство жесткой критике, обвинив его в создании прецедента для нового притока нелегальной миграции.

Эксперты также отмечают, что из-за небывалого наплыва соискателей профильные миграционные службы столкнулись со сверхнагрузкой, а около 20% поданных заявлений могут быть отклонены из-за несоответствия жестким бюрократическим критериям.