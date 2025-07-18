Полиция Таиланда нашла мальчика, которого воспитали собаки

Как сообщили власти провинции Уттарадит, животные помогали ребенку выжить на протяжении многих лет. Все это время он жил в полуразрушенной хижине со своей матерью, которая всегда оставляла его там одного: она страдала тяжелой наркотической зависимостью и днем попрошайничала в храмах.



После сообщений от местных жителей к мальчику проявила интерес благотворительная организация по защите детей и подростков. Ее руководительница Павина Хонгсакул обратилась в полицию, и в конце июня в хижине на сваях в лесу провели обыск. Мальчика нашли среди шести собак.



По словам местных жителей, никто не хотел, чтобы другие дети даже приближались к этому ребенку. В результате он все больше сближался с собаками и перенимал их поведение. Во время спасения он, по рассказам очевидцев, вел себя как собака — лаял и ползал на четвереньках.

- Он не говорил — только лаял. Это было ужасное зрелище, — подтвердила Павина Хонгсакул.

В настоящее время мальчик перемещен в местный детский приют. Власти Таиланда официально называют его только «А».

- Мы будем продолжать наблюдать за ним и делать все возможное, чтобы он получил все необходимое. У него есть шанс на хорошую жизнь, — пообещала Хонгсакул.

В ноябре 2022 года мы писали о мальчике-маугли, которого нашли в гаражном массиве Темиртау.