Мальчика-маугли нашли в гаражном массиве Темиртау

1 Ноября 2022, 20:20

1 Ноября 2022, 20:20

Мальчика-маугли нашли в гаражном массиве Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Жительница Темиртау держала в одном из гаражей 16-летнего подростка. Полиция задержала женщину, которая запирала подростка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свидетелем такого жестокого обращения с подростком стала жительница Темиртау. По ее словам, 16-летний парень отстает в развитии, ни с кем не разговаривает, не умеет писать и читать.

«Мальчик рос в приемной семье. Где его настоящие родители, неизвестно. Также говорят, что у приемных родителей нет даже документов об усыновлении и свидетельства о рождении. Поэтому, наверное, он и не ходил в школу. Они не справлялись с ним и запирали в гараже», - сообщила жительница Темиртау.

Данная ситуация с ребенком стала известна в конце лета. На данный момент полиция выясняет детали обстоятельства, как ребенок оказался в такой ситуации и где родные родители ребенка.

«В начале августа сотрудниками полиции города Темиртау по поступившему вызову в одном из гаражей обнаружен подросток, лишенный свободы. Установлена жительница города Темиртау, не занимавшаяся его воспитанием надлежащим образом. По данному факту зарегистрированы уголовные дела по статье 126 УК РК «Незаконное лишение свободы» и статье 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». Проведены необходимые экспертизы. Расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данным статьям Уголовного Кодекса в совокупности подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.