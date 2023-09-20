Полиция применила спецсредства для разгона акции протеста в Ереване

В Ереване полиция применила спецсредства для разгона протестующих у здания Правительства Армении. Ранее протестующие собрались на Площади Республики у здания Правительства страны с требованием отставки Премьер-министра Никола Пашиняна на фоне обострения в Карабахе. Правоохранительные органы Армении призывают граждан воздерживаться от противоправных действий. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

После сообщений об обострении военной обстановки в Карабахе к зданию Правительства Армении на Площади Республики стали стягиваться протестующие. Сначала гражданами было заблокировано движение по кольцевому перекрестку на Площади Республики. Позже протестующие стали собираться у здания Правительства. Участники протестной акции выражают недовольство политикой властей по Карабаху и призывают Премьер-министра к отставке.

Фото: Азамат Альмаганбетов

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, оцепившими здание правительства, периодически возникали стычки. Протестующие предпринимали попытки прорыва полицейского кордона. В результате полиция применила светошумовые гранаты.

Правоохранительные органы страны призывают граждан воздержаться от противоправных шагов и предупреждают об ответственности.

«Лица, совершающие противоправные действия на Площади Республики, провоцирующие и осуществляющие беспорядки, будут привлечены к ответственности», - говорится в сообщении МВД Армении.

В то же время лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян призвал в ходе протестной акции политические силы страны начать процедуру отставки Премьер-министра путем импичмента. В настоящий момент обстановка на Площади Свободы разрядилась, митинг с участием представителей оппозиции продолжается.

Напомним, 19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило об антитеррористических мероприятиях в Карабахе. В свою очередь Министерство иностранных дел Армении заявило об агрессии против Карабаха со стороны Азербайджана.