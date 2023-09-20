РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:00, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Полиция применила спецсредства для разгона акции протеста в Ереване

    Азамат Альмаганбетов
    Фото: Азамат Альмаганбетов

    В Ереване полиция применила спецсредства для разгона протестующих у здания Правительства Армении. Ранее протестующие собрались на Площади Республики у здания Правительства страны с требованием отставки Премьер-министра Никола Пашиняна на фоне обострения в Карабахе. Правоохранительные органы Армении призывают граждан воздерживаться от противоправных действий. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    После сообщений об обострении военной обстановки в Карабахе к зданию Правительства Армении на Площади Республики стали стягиваться протестующие. Сначала гражданами было заблокировано движение по кольцевому перекрестку на Площади Республики. Позже протестующие стали собираться у здания Правительства. Участники протестной акции выражают недовольство политикой властей по Карабаху и призывают Премьер-министра к отставке.

    Азамат Альмаганбетов
    Фото: Азамат Альмаганбетов

    Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, оцепившими здание правительства, периодически возникали стычки. Протестующие предпринимали попытки прорыва полицейского кордона. В результате полиция применила светошумовые гранаты.

    Правоохранительные органы страны призывают граждан воздержаться от противоправных шагов и предупреждают об ответственности.

    «Лица, совершающие противоправные действия на Площади Республики, провоцирующие и осуществляющие беспорядки, будут привлечены к ответственности», - говорится в сообщении МВД Армении.

    В то же время лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян призвал в ходе протестной акции политические силы страны начать процедуру отставки Премьер-министра путем импичмента. В настоящий момент обстановка на Площади Свободы разрядилась, митинг с участием представителей оппозиции продолжается.

    Напомним, 19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило об антитеррористических мероприятиях в Карабахе. В свою очередь Министерство иностранных дел Армении заявило об агрессии против Карабаха со стороны Азербайджана.

    Теги:
    Армения Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!