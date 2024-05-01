Полиция применила перцовый газ против демонстрантов в Тбилиси

Полиция применила перцовый газ против демонстрантов у парламента Грузии в Тбилиси. Сообщается о десятках пострадавших. На месте им оказывают помощь врачи «скорых», передает агентство Kazinform со ссылкой на newsgeorgia.ge.

Протестующих против закона об иноагентах пытаются силой оттеснить от входов в здание. Периодически между участниками акции и сотрудниками МВД происходят стычки. Были задержания.

Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» уже около часа не могут покинуть парламент, поскольку все прилегающие улицы заняты демонстрантами.

В готовность приведены водометы, но пока их не использовали.

Одновременно на проспекте Руставели проходил митинг. Там собрались тысячи человек.

В парламенте 30 апреля проходило обсуждение законопроекта об иноагентах во втором чтении. Депутаты рассматривали инициативу постатейно. Они не успели завершить обсуждения до конца и приняли решение продолжить процедуру 1 мая.

Силы полиции применили спецсредства против протестующих у парламента Грузии в целях восстановления правопорядка. Об этом говорится в заявлении МВД.

- Несмотря на неоднократные призывы полицейских на месте, а также официальное заявление МВД о том, чтобы для депутатов и сотрудников аппарата законодательного органа были освобождены выходы, участники акции не подчинились законным требованиям правоохранителей, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что демонстранты противостояли правоохранителям словесно и физически, а также бросали в их сторону различные предметы.