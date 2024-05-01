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    01:25, 01 Май 2024 | GMT +6

    Полиция применила перцовый газ против демонстрантов в Тбилиси

    Полиция применила перцовый газ против демонстрантов в Тбилиси
    Фото: newsgeorgia.ge

    Полиция применила перцовый газ против демонстрантов у парламента Грузии в Тбилиси. Сообщается о десятках пострадавших. На месте им оказывают помощь врачи «скорых», передает агентство Kazinform со ссылкой на newsgeorgia.ge.

    Протестующих против закона об иноагентах пытаются силой оттеснить от входов в здание. Периодически между участниками акции и сотрудниками МВД происходят стычки. Были задержания.

    Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» уже около часа не могут покинуть парламент, поскольку все прилегающие улицы заняты демонстрантами.

    В готовность приведены водометы, но пока их не использовали.

    Одновременно на проспекте Руставели проходил митинг. Там собрались тысячи человек.

    В парламенте 30 апреля проходило обсуждение законопроекта об иноагентах во втором чтении. Депутаты рассматривали инициативу постатейно. Они не успели завершить обсуждения до конца и приняли решение продолжить процедуру 1 мая.

    Силы полиции применили спецсредства против протестующих у парламента Грузии в целях восстановления правопорядка. Об этом говорится в заявлении МВД.

    - Несмотря на неоднократные призывы полицейских на месте, а также официальное заявление МВД о том, чтобы для депутатов и сотрудников аппарата законодательного органа были освобождены выходы, участники акции не подчинились законным требованиям правоохранителей, — сказано в сообщении.

    В ведомстве добавили, что демонстранты противостояли правоохранителям словесно и физически, а также бросали в их сторону различные предметы.

    - Еще раз призываем политических лидеров, организаторов и участников митинга не превышать установленные законом нормы собраний и демонстраций. За каждым фактом нарушения закона последует соответствующее правовое реагирование, — предупреждают в министерстве.

    Теги:
    Европа Грузия Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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