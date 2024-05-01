Полиция применила перцовый газ против демонстрантов в Тбилиси
Полиция применила перцовый газ против демонстрантов у парламента Грузии в Тбилиси. Сообщается о десятках пострадавших. На месте им оказывают помощь врачи «скорых», передает агентство Kazinform со ссылкой на newsgeorgia.ge.
Протестующих против закона об иноагентах пытаются силой оттеснить от входов в здание. Периодически между участниками акции и сотрудниками МВД происходят стычки. Были задержания.
Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» уже около часа не могут покинуть парламент, поскольку все прилегающие улицы заняты демонстрантами.
В готовность приведены водометы, но пока их не использовали.
Одновременно на проспекте Руставели проходил митинг. Там собрались тысячи человек.
В парламенте 30 апреля проходило обсуждение законопроекта об иноагентах во втором чтении. Депутаты рассматривали инициативу постатейно. Они не успели завершить обсуждения до конца и приняли решение продолжить процедуру 1 мая.
Силы полиции применили спецсредства против протестующих у парламента Грузии в целях восстановления правопорядка. Об этом говорится в заявлении МВД.
- Несмотря на неоднократные призывы полицейских на месте, а также официальное заявление МВД о том, чтобы для депутатов и сотрудников аппарата законодательного органа были освобождены выходы, участники акции не подчинились законным требованиям правоохранителей, — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что демонстранты противостояли правоохранителям словесно и физически, а также бросали в их сторону различные предметы.
- Еще раз призываем политических лидеров, организаторов и участников митинга не превышать установленные законом нормы собраний и демонстраций. За каждым фактом нарушения закона последует соответствующее правовое реагирование, — предупреждают в министерстве.