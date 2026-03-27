    19:13, 26 Март 2026 | GMT +5

    Полиция предупреждает казахстанцев о новой схеме мошенничества

    Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества с фейковыми уведомлениями о доставке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    МВД
    Фото: МВД РК

    Как сообщили в полиции, по данным зарубежных источников, злоумышленники массово рассылают через мессенджеры и SMS поддельные уведомления о «пропущенной доставке». На первый взгляд, такие сообщения выглядят безобидно и напоминают стандартные оповещения от курьерских служб. В тексте указывается, что курьер якобы не смог передать посылку и предлагает перейти на специальную страницу для повторного оформления доставки. 

    Однако указанный адрес ведет на фальшивый сайт, полностью имитирующий официальные ресурсы логистических компаний.

    Пользователю предлагается указать личные сведения — ФИО, ИИН, адрес проживания, а также оплатить небольшую сумму за повторную доставку отправления.

    После ввода соответствующей информации и оплаты, преступники получают доступ к конфиденциальным данным и банковским реквизитам, что может привести не только к финансовым потерям, но и к дальнейшему использованию Ваших персональных данных в преступных схемах.

    Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые, но важные меры предосторожности:

    • не переходить по ссылкам из сообщений в мессенджерах и SMS, если Вы не ожидаете доставку;
    • внимательно проверять адрес сайта — мошеннические ресурсы часто отличаются одним или двумя буквами, знаками;
    • не вводить конфиденциальную и банковскую информацию на подозрительных ресурсах;
    • проверять статус доставки только через официальные сайты и приложения курьерских служб, логистических компаний;
    • при получении подозрительных сообщений игнорировать их и блокировать.

    — Мошенники активно используют доверчивость граждан и привычку быстро реагировать на сообщения о доставке. Именно поэтому подобные схемы распространяются стремительно и могут затронуть каждого. Осторожность в цифровой среде — лучшая защита от финансовых потерь и утечки персональных данных, — предупреждают в полиции. 

    Ранее сообщалось, что раскрываемость случаев кибермошенничества в Казахстане выросла на 29%. 

    Махаббат Сыздыкова
