Полиция предупреждает казахстанцев о новой схеме мошенничества

Как сообщили в полиции, по данным зарубежных источников, злоумышленники массово рассылают через мессенджеры и SMS поддельные уведомления о «пропущенной доставке». На первый взгляд, такие сообщения выглядят безобидно и напоминают стандартные оповещения от курьерских служб. В тексте указывается, что курьер якобы не смог передать посылку и предлагает перейти на специальную страницу для повторного оформления доставки.

Однако указанный адрес ведет на фальшивый сайт, полностью имитирующий официальные ресурсы логистических компаний.

Пользователю предлагается указать личные сведения — ФИО, ИИН, адрес проживания, а также оплатить небольшую сумму за повторную доставку отправления.

После ввода соответствующей информации и оплаты, преступники получают доступ к конфиденциальным данным и банковским реквизитам, что может привести не только к финансовым потерям, но и к дальнейшему использованию Ваших персональных данных в преступных схемах.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые, но важные меры предосторожности:

не переходить по ссылкам из сообщений в мессенджерах и SMS, если Вы не ожидаете доставку;

внимательно проверять адрес сайта — мошеннические ресурсы часто отличаются одним или двумя буквами, знаками;

не вводить конфиденциальную и банковскую информацию на подозрительных ресурсах;

проверять статус доставки только через официальные сайты и приложения курьерских служб, логистических компаний;

при получении подозрительных сообщений игнорировать их и блокировать.

— Мошенники активно используют доверчивость граждан и привычку быстро реагировать на сообщения о доставке. Именно поэтому подобные схемы распространяются стремительно и могут затронуть каждого. Осторожность в цифровой среде — лучшая защита от финансовых потерь и утечки персональных данных, — предупреждают в полиции.

Ранее сообщалось, что раскрываемость случаев кибермошенничества в Казахстане выросла на 29%.