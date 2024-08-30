Полиция предупредила алматинцев о перекрытии улиц

30 августа в Алматы на несколько часов перекроют участки двух улиц — Сатпаева и Достык, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным департамента полиции, 30 августа в период с 09:30 до 11:00 ожидается непродолжительное перекрытие улицы Сатпаева от улицы Луганского до проспекта Достык, а также по проспекту Достык от улицы Сатпаева до проспекта Абая.

— В этой связи полиция города Алматы призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и заблаговременно корректировать свой маршрут, — сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Кроме того, в городе в связи с ремонтом на время перекроют участки улицы Калдаякова.

Так, с 23:00 29 августа до 11:00 31 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Макатаева до улицы Толе би. Объезд будет обеспечен по перекресткам с улицами Гоголя и Толе би, а также по параллельным улицам Ришата и Муслима Абдуллиных, Зенкова, Каирбекова.

Далее с 23:00 30 августа до 11:00 1 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Толе би до улицы Кабанбай батыра. Объезд будет обеспечен по улицам Зенкова, Ришата и Муслима Абдуллиных.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Полицейские просят алматинцев заранее планировать свой маршрут.