Полиция предложила оснастить все пешеходные переходы светофорами в Павлодарской области

Мнение полицейские озвучили на павлодарском областном общественном совете. По данным стражей порядка, с начала года в регионе произошло 169 ДТП на пешеходных переходах, где пострадали 183 человека, погибли 6.

Стражи порядка причинами называют невнимательность пешеходов, водителей, и предлагают улучшить инфраструктуру возле переходов.

— Нанесение дорожной разметки термопластиком, который является более долговечным в сравнении с обычной разметкой краской. Кроме того, термопластик наносится один раз в год и не нуждается в обновлении по несколько раз в течении года, — отметил старший инспектор по особым поручениям управления административной службы ДП Павлодарской области Арман Карыбаев.

Он также подчеркнул, что необходимо установить искусственную дорожную неровность на подходах к пешеходным переходам вблизи учебных заведений.

Среди предложений также поэтапная установка на всех нерегулируемых пешеходных переходах светофоров с кнопками перемены сигнала. Также обустройство шумовых полос перед «зебрами» и установка знаков со световыми элементами.

Ранее на трассе вблизи Павлодара в результате ДТП погибли трое мужчин.

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