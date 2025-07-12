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    23:00, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Полиция предложила оснастить все пешеходные переходы светофорами в Павлодарской области

    По данным стражей порядка, число ДТП на пешеходных переходах растет. В регионе с начала года погибли 6 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    светофор бағдаршам
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Мнение полицейские озвучили на павлодарском областном общественном совете. По данным стражей порядка, с начала года в регионе произошло 169 ДТП на пешеходных переходах, где пострадали 183 человека, погибли 6.

    Стражи порядка причинами называют невнимательность пешеходов, водителей, и предлагают улучшить инфраструктуру возле переходов.

    — Нанесение дорожной разметки термопластиком, который является более долговечным в сравнении с обычной разметкой краской. Кроме того, термопластик наносится один раз в год и не нуждается в обновлении по несколько раз в течении года, — отметил старший инспектор по особым поручениям управления административной службы ДП Павлодарской области Арман Карыбаев.

    Он также подчеркнул, что необходимо установить искусственную дорожную неровность на подходах к пешеходным переходам вблизи учебных заведений.

    Среди предложений также поэтапная установка на всех нерегулируемых пешеходных переходах светофоров с кнопками перемены сигнала. Также обустройство шумовых полос перед «зебрами» и установка знаков со световыми элементами.

    Ранее на трассе вблизи Павлодара в результате ДТП погибли трое мужчин.

    Также мы рассказывали, что в Алматы появится порядка 500 умных светофоров.

    Теги:
    Дороги ДТП Регионы Полиция Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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