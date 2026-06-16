Полиция объяснила принцип «бутылочного горлышка» на дорогах Алматы

В Алматы продолжается применение одного из методов профилактики нарушений правил дорожного движения — фильтрационных постов, известных в профессиональной среде как принцип «бутылочного горлышка», передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Особенность данного метода заключается в искусственном сужении транспортного потока, что позволяет полицейским контролировать дорожную обстановку без создания аварийных ситуаций, погонь и резких маневров. При этом каждая автомашина не останавливается повсеместно — сотрудники полиции проводят визуальную оценку, а проверка осуществляется выборочно и точечно.

Как отметил начальник управления административной полиции ДП города Алматы Абдинур Тасыбаев, данный формат работы в первую очередь направлен на предупреждение правонарушений.

— Фильтрационные посты — это эффективная профилактическая мера, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения. Такой подход позволяет регулировать транспортный поток и дает возможность сотрудникам полиции визуально оценивать состояние водителей и транспортных средств, — подчеркнул он.

По его словам, основная задача — выявление водителей, представляющих потенциальную угрозу: находящихся в состоянии опьянения, управляющих автомобилем без документов или на технически неисправном транспорте.

— Главная цель — не наказание, а предупреждение правонарушений. Мы стараемся не допустить, чтобы опасный водитель продолжил движение и создал угрозу для других участников дорожного движения, — отметил Абдинур Тасыбаев.

В полиции подчеркивают, что фильтрационные посты не являются карательной мерой. Это прежде всего инструмент профилактики, позволяющий повысить уровень безопасности на дорогах города.

Ранее сообщалось, что полиция Алматы обнаружила крупную партию электронных сигарет при досмотре авто.