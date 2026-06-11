Полиция Алматы обнаружила крупную партию электронных сигарет при досмотре авто

В Алматы полицейские обнаружили подозрительные вещества и электронные сигареты в багажнике одного из автомобиля, передает корреспондент агентства Kazinform.

На улице Прокофьева в Алмалинском районе города Алматы патрульный экипаж «Бурран-233» в ходе несения службы остановил автомашину марки KIA. Во время проверки автомобиля полиция обратила внимание на поведение водителя, которое показалось им подозрительным. В связи с этим провели дополнительный осмотр транспортного средства.

При осмотре багажа были обнаружены электронные курительные устройства в значительном количестве, а также вещества растительного происхождения с характерными признаками, предположительно схожими с наркотическими средствами.

На место была незамедлительно вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженные предметы и вещества изъяты и направлены на соответствующую экспертизу.

По словам водителя, он ранее употреблял запрещенные вещества и утверждал, что намеревался избавиться от обнаруженного.

Напомним, в рамках антинаркотического месячника более 400 наркограффити удалили в Алматы.