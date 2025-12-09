Полиция назвала заведения Астаны, где чаще всего происходят преступления

— Особое беспокойство вызывает ситуация в Астане. В 171 увеселительном заведении столицы совершено 357 преступлений, большая часть из которых в ночное время и даже под утро. Пару примеров буквально: 8 ноября в 3 часа в столичном клубе «Мята» совершено убийство гражданина К. Это статистика прошлого месяца. 29 ноября, 4:30, галерея «Зима», тоже самое на танцполе — тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть гражданина К., — сообщил замминистра.

По его словам, в результате непринятия мер со стороны владельцев фиксируются случаи многократного совершения правонарушений в одних и тех же заведениях.