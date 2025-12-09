Полиция назвала заведения Астаны, где чаще всего происходят преступления
С начала года в 171 увеселительном заведении столицы совершено 357 преступлений. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов на встрече с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Особое беспокойство вызывает ситуация в Астане. В 171 увеселительном заведении столицы совершено 357 преступлений, большая часть из которых в ночное время и даже под утро. Пару примеров буквально: 8 ноября в 3 часа в столичном клубе «Мята» совершено убийство гражданина К. Это статистика прошлого месяца. 29 ноября, 4:30, галерея «Зима», тоже самое на танцполе — тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть гражданина К., — сообщил замминистра.
По его словам, в результате непринятия мер со стороны владельцев фиксируются случаи многократного совершения правонарушений в одних и тех же заведениях.
— В течение 11 месяцеы в Астане был 3431 вызов, 90% из них после 23 часов ночи. 958 вызовов — в кафе «Панаехали», «Забери меня» — 349, «Мята» — 262. Преступления совершались неоднократно. В том же кафе «Амазон» пять преступлений, четыре раза с применением ножа, последний случай - это гибель человека. По Алматы тоже статистика, будем говорить, очень страшная. Это 3588 звонков и более 14 убийств, — сказал Адилов.