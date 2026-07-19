Полиция Карагандинской области впервые вывела на службу робособаку с ИИ

Во время праздничных мероприятий устройство помогло выявить нескольких нарушителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Инновационную технологию протестировали во время праздничных мероприятий, посвященных Дню металлурга. 17-18 июля в Балхаше и Темиртау состоялись массовые мероприятия, собравшие более 115 тысяч человек. Для охраны общественного порядка был задействован усиленный наряд полиции численностью свыше тысячи сотрудников.

Во время несения службы с помощью робособаки были выявлены четыре человека: гражданин, уклонявшийся от уплаты алиментов, двое государственных должников и ранее судимый мужчина, нарушивший установленное судом ограничение на пребывание вне жилища. В отношении всех нарушителей приняты предусмотренные законом меры.

Главной технологической новинкой стала робособака, оснащенная системой искусственного интеллекта и интегрированная с информационными базами полиции. В режиме реального времени устройство способно распознавать лица, находящиеся в поле зрения правоохранительных органов, что повышает оперативность реагирования и эффективность профилактики правонарушений.

Особое внимание полицейские уделили безопасности детей. В многотысячной толпе сотрудники полиции нашли 87 потерявшихся детей в возрасте от 3 до 17 лет. Все они были оперативно возвращены родителям.

В полиции отметили, что использование роботизированных технологий стало очередным этапом цифровой трансформации правоохранительных органов и позволит повысить эффективность охраны общественного порядка и уровень безопасности граждан.

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