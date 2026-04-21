Полиция изъяла 4 тонны прекурсоров в Астане
В Астане пресечена попытка наладить производство синтетических наркотиков, передает агентство Kazinform.
По данным МВД, наркосбытчики используют различные химические прекурсоры для организации подпольных лабораторий. Чтобы скрыть деятельность, они применяют конспиративные схемы закупки, хранения и перевозки веществ.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция обнаружила тайник в одном из гаражных кооперативов столицы. Там находились около 200 канистр общим весом порядка 4 тонн с прекурсорами, предназначенными для изготовления синтетических наркотиков.
С начала года, по данным на 16 апреля, из незаконного оборота изъято более 11 тонн прекурсоров. По оценкам специалистов, из этого объема могли произвести до 1,5 тонны синтетических наркотиков.
В ведомстве напомнили, что с 1 января в Казахстане введена уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров. В соответствии со статьей 301 Уголовного кодекса, нарушителям грозит до 15 лет лишения свободы.
