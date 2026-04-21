Полиция изъяла 4 тонны прекурсоров в Астане

По данным МВД, наркосбытчики используют различные химические прекурсоры для организации подпольных лабораторий. Чтобы скрыть деятельность, они применяют конспиративные схемы закупки, хранения и перевозки веществ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция обнаружила тайник в одном из гаражных кооперативов столицы. Там находились около 200 канистр общим весом порядка 4 тонн с прекурсорами, предназначенными для изготовления синтетических наркотиков.

С начала года, по данным на 16 апреля, из незаконного оборота изъято более 11 тонн прекурсоров. По оценкам специалистов, из этого объема могли произвести до 1,5 тонны синтетических наркотиков.

В ведомстве напомнили, что с 1 января в Казахстане введена уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров. В соответствии со статьей 301 Уголовного кодекса, нарушителям грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее полицейские перекрыли крупный канал поставки наркотиков в Жамбылской области.