    08:39, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Полиция изъяла 4 тонны прекурсоров в Астане

    В Астане пресечена попытка наладить производство синтетических наркотиков, передает агентство Kazinform.

    Фото: МВД РК

    По данным МВД, наркосбытчики используют различные химические прекурсоры для организации подпольных лабораторий. Чтобы скрыть деятельность, они применяют конспиративные схемы закупки, хранения и перевозки веществ.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция обнаружила тайник в одном из гаражных кооперативов столицы. Там находились около 200 канистр общим весом порядка 4 тонн с прекурсорами, предназначенными для изготовления синтетических наркотиков.

    С начала года, по данным на 16 апреля, из незаконного оборота изъято более 11 тонн прекурсоров. По оценкам специалистов, из этого объема могли произвести до 1,5 тонны синтетических наркотиков.

    В ведомстве напомнили, что с 1 января в Казахстане введена уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров. В соответствии со статьей 301 Уголовного кодекса, нарушителям грозит до 15 лет лишения свободы.

    Ранее полицейские перекрыли крупный канал поставки наркотиков в Жамбылской области.

    Дамира Кеңесбай
