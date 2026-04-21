Свыше 20 тысяч доз: крупный канал поставки наркотиков перекрыт в Жамбылской области

Сотрудники полиции остановили автомобиль марки Volkswagen Golf под управлением 55-летнего жителя города Шу, который занимался частным извозом.

В ходе обыска в сумке одного из пассажиров обнаружен пакет с гашишем общим весом девять килограммов 707 граммов.

— Благодаря своевременным и скоординированным действиям сотрудников полиции удалось пресечь попытку распространения особо крупной партии и предотвратить распространение порядка 20 тысяч разовых доз наркотиков, — подчеркнул заместитель начальника ДП Жамбылской области Максат Канапяев.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере).

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Если его вина будет доказана, мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

