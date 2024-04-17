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    17:05, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Полиция Алматы завела дело после публикаций журналистки Даны Орманбаевой

    Дана Орманбаева
    Фото: Instagram/danapartner

    Полиция Алматы возбудила уголовное дело в отношении журналистки и общественного деятеля Даны Орманбаевой из-за публикации в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — По заявлению жительницы Алматы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания межнациональной розни со стороны гражданки Орманбаевой Д. департаментом полиции города возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.

    Ранее в своих Instagram stories Дана Орманбаева разместила ряд высказываний в адрес другого лица, содержащих ненормативную лексику и оскорбления.

    Напомним, депутаты Мажилиса сегодня приняли во втором чтении Законопроект «О масс-медиа» и сопутствующие документы. Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере масс-медиа с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.

    Теги:
    Закон и право Судебный процесс Полиция Журналист СМИ Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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