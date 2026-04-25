РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:17, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Полиция Алматы задержала водителя-дрифтера

    В Алматы задержали водителя, устроившего дрифт на городской дороге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДП Алматы

    В полиции отметили, что своими действиями водитель не только нарушил правила дорожного движения, но и создал аварийную обстановку. Нарушение быстро пресекли.

    Автомобиль нарушителя отправили на штрафную стоянку, его самого привлекли к адмответственности. По решению суда водителя арестовали на пять суток.

    — Мы фиксируем рост случаев показательного опасного вождения, в том числе ради контента в социальных сетях. Хочу подчеркнуть, что за такие действия придется отвечать. Ни один подобный факт не останется без реагирования, — отметил заместитель начальника управления полиции Медеуского района Айдар Нагашыбеков.

    Ранее несколько водителей задержали за гонки на Аль-Фараби в Алматы.

    Напомним, что в ночь на 21 марта на проспекте Аль-Фараби в результате грубых нарушений правил дорожного движения произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Zeekr выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Mercedes. В результате аварии водитель и двое пассажиров второго автомобиля скончались на месте.

    Ход расследования дорожно-транспортного происшествия находится на контроле Главы государства.

    Теги:
    Полиция Транспорт Нарушения Алматы ПДД Авто
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают