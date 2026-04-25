Полиция Алматы задержала водителя-дрифтера

В полиции отметили, что своими действиями водитель не только нарушил правила дорожного движения, но и создал аварийную обстановку. Нарушение быстро пресекли.

Автомобиль нарушителя отправили на штрафную стоянку, его самого привлекли к адмответственности. По решению суда водителя арестовали на пять суток.

— Мы фиксируем рост случаев показательного опасного вождения, в том числе ради контента в социальных сетях. Хочу подчеркнуть, что за такие действия придется отвечать. Ни один подобный факт не останется без реагирования, — отметил заместитель начальника управления полиции Медеуского района Айдар Нагашыбеков.

Ранее несколько водителей задержали за гонки на Аль-Фараби в Алматы.

Напомним, что в ночь на 21 марта на проспекте Аль-Фараби в результате грубых нарушений правил дорожного движения произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Zeekr выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Mercedes. В результате аварии водитель и двое пассажиров второго автомобиля скончались на месте.

Ход расследования дорожно-транспортного происшествия находится на контроле Главы государства.