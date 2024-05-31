21:57, 30 Май 2024 | GMT +6
Полиция Алматы сообщила о возможных ограничениях на дорогах
В департаменте полиции Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения в период с 30 мая по 6 июня, передает корреспондент агентства Kazinform.
В городе в эти дни пройдет ряд международных мероприятий:
- 30-31 мая проходитзаседание Совета министров обороны государств-членов ОДКБ.
- 2-3 июня — состоится заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
- 5-6 июня — запланировано заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
— В этой связи, учитывая масштаб мероприятий, а также количество участников и гостей, департамент полиции города информирует о частичном ограничении дорожного движения, — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
Отмечается, что дорожные ограничения не коснутся движения общественного транспорта. Горожан просят с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения.