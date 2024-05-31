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    21:57, 30 Май 2024 | GMT +6

    Полиция Алматы сообщила о возможных ограничениях на дорогах

    дороги, алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В департаменте полиции Алматы информирует о частичном ограничении дорожного движения в период с 30 мая по 6 июня, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В городе в эти дни пройдет ряд международных мероприятий:

    • 30-31 мая проходитзаседание Совета министров обороны государств-членов ОДКБ.
    • ⁠2-3 июня — состоится заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
    • 5-6 июня — запланировано заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

    — В этой связи, учитывая масштаб мероприятий, а также количество участников и гостей, департамент полиции города информирует о частичном ограничении дорожного движения, — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

    Отмечается, что дорожные ограничения не коснутся движения общественного транспорта. Горожан просят с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения.

    Теги:
    Дороги ОДКБ Полицейские Регионы Казахстана Регионы Полиция Транспорт Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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