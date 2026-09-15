Полиция Алматы прокомментировала информацию о дебоше с участием прокурора

Полиция Алматы проводит проверку по факту нарушения общественного порядка сотрудником районной прокуратуры Алматинской области в одном из ресторанов города, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях 15 сентября 2026 года распространилась информация о задержании старшего прокурора Енбекшиказахского района Алматинской области за нарушение общественного порядка в одном из увеселительных заведений Алматы.

Согласно сообщениям в соцсетях, 5 сентября 2026 года старший прокурор Енбекшиказахского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил конфликт в одном из заведений и оказал неповиновение сотрудникам полиции, после чего был доставлен в управление полиции. В публикациях также утверждается, что процессуальные меры в отношении него не приняли и прокурора отпустили.

Ситуацию официально прокомментировали в департаменте полиции города Алматы.

Там подтвердили, что сигнал о конфликтной ситуации в одном из заведений города действительно поступал на пульт оперативного дежурного.

— Участники инцидента были доставлены в управление полиции Алмалинского района. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение, — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Напомним, в Алматы задержан 56-летний мужчина, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в здании одного из районных управлений полиции.