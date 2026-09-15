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    Мужчина сообщил о ложной бомбе в здании полиции Алматы

    В Алматы задержан 56-летний мужчина, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в здании одного из районных управлений полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мужчина сообщил о ложной бомбе в здании полиции Алматы
    Фото: ДП Алматы

    После поступления сообщения в полицию на место незамедлительно прибыли экстренные службы города. Здание и прилегающую территорию тщательно обследовали. В результате взрывных устройств, взрывчатых веществ, боеприпасов и других предметов, представляющих оперативный интерес, не обнаружили.

    — В ходе досудебного расследования сотрудники нашего подразделения установили автора сообщения. Им оказался 56-летний мужчина. Он признал, что фактически никакого взрывного устройства не закладывал, а сообщение о минировании сделал умышленно, — информировал начальник управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.

    Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится расследование.

    В полиции напомнили, что сообщения о минировании рассматриваются как реальная угроза и могут повлечь предусмотренную законом ответственность.

    Ранее на рейсе Алматы — Актау провели дополнительные мероприятия с участием соответствующих служб после того, как один из пассажиров произнес фразу о возможном наличии бомбы в его багаже.

    Регионы Казахстана Полиция Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор