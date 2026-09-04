«Бомба в багаже»: в FlyArystan объяснили ситуацию на рейсе Алматы — Актау

На рейсе Алматы — Актау провели дополнительные мероприятия с участием соответствующих служб после того, как один из пассажиров произнес фразу о возможном наличии бомбы в его багаже, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях ранее появилось видео, в котором одна из пассажирок сообщила, что пожилой мужчина произнес на борту слово на букву «б», которое могло быть воспринято как обозначение угрозы безопасности. По ее словам, из-за этого вылет рейса был задержан.

Как сообщили в авиакомпании, 3 сентября на рейсе FS7177 по маршруту Алматы — Актау в связи с высказыванием одного из пассажиров были приняты предусмотренные процедурами авиационной безопасности меры с участием соответствующих органов и служб.

— Безопасность пассажиров и экипажа является безусловным приоритетом FlyArystan. Любые высказывания или действия, которые могут быть восприняты как потенциальная угроза безопасности, требуют обязательного реагирования независимо от намерений пассажира. Это относится и к неосторожным высказываниям или шуткам на борту воздушного судна, — отметили в пресс-службе авиакомпании.

В FlyArystan пояснили, что в зависимости от обстоятельств подобные ситуации могут потребовать дополнительных проверок, в том числе высадки пассажиров из самолета. Это, в свою очередь, может привести к задержке рейса и нарушению расписания.

Авиакомпания призвала пассажиров соблюдать требования авиационной безопасности и ответственно относиться к своим словам и действиям во время путешествия.

В авиакомпании также напомнили, что законодательством Казахстана предусмотрена ответственность за заведомо ложные сообщения об угрозах безопасности.

Ранее также сообщалось, что самолет FlyArystan загорелся во время технических работ в аэропорту Алматы.