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    19:10, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Полиция Алматы призывает иностранные фирмы заменить номера авто на желтые

    Полиция Алматы сделала заявление по поводу номерных знаков транспортных средств иностранных организаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Полиция Алматы призывает иностранные фирмы заменить номера авто
    Фото: ДП Алматы

    Как сообщили в департаменте полиции города, в ходе анализа данных были выявлены отдельные случаи выдачи государственных регистрационных номерных знаков несоответствующего образца.

    Согласно действующим нормам, автомобилям, находящимся в собственности или пользовании юридических лиц с иностранным участием, присваиваются номерные знаки на желтом фоне — вне зависимости от формы собственности. Речь идет о Правилах регистрации и снятия с регистрационного учета механических транспортных средств, утвержденных приказом министра внутренних дел РК № 862.

    В полиции подчеркивают: процедура замены осуществляется в СпецЦОНах в рабочем порядке, без дополнительных оснований, но при наличии документов, подтверждающих право собственности и юридическую принадлежность авто.

    — Просим отнестись с пониманием к данной мере, которая направлена на соблюдение единых стандартов государственной регистрации транспортных средств на территории Республики Казахстан, — говорится, а сообщении.

    За консультацией можно обратиться в процессинговый центр управления административной полиции Алматы.

    Ранее в Алматы к ответственности привлекли 20-летнего мопедиста, который сбил полицейского.

    Теги:
    Закон и право Полиция Алматы Авто
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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