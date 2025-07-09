Полиция Алматы призывает иностранные фирмы заменить номера авто на желтые
Полиция Алматы сделала заявление по поводу номерных знаков транспортных средств иностранных организаций, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в департаменте полиции города, в ходе анализа данных были выявлены отдельные случаи выдачи государственных регистрационных номерных знаков несоответствующего образца.
Согласно действующим нормам, автомобилям, находящимся в собственности или пользовании юридических лиц с иностранным участием, присваиваются номерные знаки на желтом фоне — вне зависимости от формы собственности. Речь идет о Правилах регистрации и снятия с регистрационного учета механических транспортных средств, утвержденных приказом министра внутренних дел РК № 862.
В полиции подчеркивают: процедура замены осуществляется в СпецЦОНах в рабочем порядке, без дополнительных оснований, но при наличии документов, подтверждающих право собственности и юридическую принадлежность авто.
— Просим отнестись с пониманием к данной мере, которая направлена на соблюдение единых стандартов государственной регистрации транспортных средств на территории Республики Казахстан, — говорится, а сообщении.
За консультацией можно обратиться в процессинговый центр управления административной полиции Алматы.
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