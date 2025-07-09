Полиция Алматы призывает иностранные фирмы заменить номера авто на желтые

Как сообщили в департаменте полиции города, в ходе анализа данных были выявлены отдельные случаи выдачи государственных регистрационных номерных знаков несоответствующего образца.

Согласно действующим нормам, автомобилям, находящимся в собственности или пользовании юридических лиц с иностранным участием, присваиваются номерные знаки на желтом фоне — вне зависимости от формы собственности. Речь идет о Правилах регистрации и снятия с регистрационного учета механических транспортных средств, утвержденных приказом министра внутренних дел РК № 862.

В полиции подчеркивают: процедура замены осуществляется в СпецЦОНах в рабочем порядке, без дополнительных оснований, но при наличии документов, подтверждающих право собственности и юридическую принадлежность авто.

— Просим отнестись с пониманием к данной мере, которая направлена на соблюдение единых стандартов государственной регистрации транспортных средств на территории Республики Казахстан, — говорится, а сообщении.

За консультацией можно обратиться в процессинговый центр управления административной полиции Алматы.

Ранее в Алматы к ответственности привлекли 20-летнего мопедиста, который сбил полицейского.