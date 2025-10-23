РУ
    Полиция Алматы перейдет на усиленный режим

    В канун Дня Республики Казахстан, который отмечается 25 октября, полиция Алматы переходит на усиленный вариант несения службы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    В обеспечении общественного порядка будут задействованы около 3,5 тыс. полицейских.

    В праздничные дни личный состав органов внутренних дел несет службу в усиленном режиме. Будут задействованы все подразделения — патрульная полиция, участковые инспекторы, ювенальная и миграционная службы, кинологи, оперативные подразделения.

    Усилен контроль на общественном транспорте и в местах массового скопления граждан — парках, площадях, торгово-развлекательных центрах.

    Как подчеркнула официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек, в городе не планируется ограничение движения транспорта. Все будет зависеть от складывающейся обстановки при проведении массовых культурно-развлекательных мероприятий.

    — Полиция города действует в духе принципа, провозглашенного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, «Закон и порядок». Наша главная задача — чтобы каждый житель и гость Алматы чувствовал себя в безопасности, — подчеркнула Салтанат Азирбек на брифинге Региональной службы коммуникаций.

    Полиция Алматы перейдет на усиленный режим в праздничные дни
    Фото: РСК Алматы

    По ее словам, криминогенная обстановка в Алматы стабильная и контролируемая, уровень преступности снизился на 12%. Улучшены также и показатели раскрываемости преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Особое внимание уделяется предупреждению правонарушений, особенно среди несовершеннолетних, в сфере бытовых конфликтов и безопасности дорожного движения.

    Салтанат Азирбек подчеркнула, что благодаря слаженной работе подразделений полиции, органов местного самоуправления и бдительности самих граждан, оперативная обстановка в Алматы остается стабильной и предсказуемой.

    О том, как в Алматы отметят День Республики читайте здесь.

