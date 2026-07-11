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    Полицейский в Павлодарской области осужден за взятку и фальсификацию дела

    Межрайонный суд города Аксу вынес приговор сотруднику полиции, которого признали виновным в получении взятки и фальсификации доказательств по административному делу, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

    Полицейский в Павлодарской области осужден за взятку и фальсификацию дела
    Фото: Pexels

    Как установили правоохранители, женщина, не имея права управления транспортными средствами, совершила дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения. При рассмотрении дела в суд была представлена медицинская справка о беременности, после чего административный арест заменили на штраф.

    Прокурорами установлено, что медицинский документ являлся поддельным.

    В прокуратуре Павлодарской области сообщили, что благодаря своевременной и оперативной работе прокуроров было выявлено коррупционное преступление и доказана фальсификация документа лицом, которое избежало надлежащей ответственности за совершение административного правонарушения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

    — Судом сотрудник признан виновным в получении взятки и фальсификации доказательств по административному делу с назначением наказания в виде штрафа в размере 6,6 млн тенге и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и иных должностях, — отметили в прокуратуре региона.

    Кроме того, осужденного лишили специального звания, а сумма полученной взятки была конфискована в доход государства.

    В ведомстве также сообщили, что работа сотрудников прокуратуры по выявлению коррупционного нарушения получила положительную оценку суда.

    Приговор суда пока не вступил в законную силу.

    Напомним, организаторам «КыздарНет» вынесли приговор.

    Регионы Казахстана Полиция Суды Приговор Прокуратура Павлодарская область
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор