Полицейский в Павлодарской области осужден за взятку и фальсификацию дела

Межрайонный суд города Аксу вынес приговор сотруднику полиции, которого признали виновным в получении взятки и фальсификации доказательств по административному делу, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Как установили правоохранители, женщина, не имея права управления транспортными средствами, совершила дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения. При рассмотрении дела в суд была представлена медицинская справка о беременности, после чего административный арест заменили на штраф.

Прокурорами установлено, что медицинский документ являлся поддельным.

В прокуратуре Павлодарской области сообщили, что благодаря своевременной и оперативной работе прокуроров было выявлено коррупционное преступление и доказана фальсификация документа лицом, которое избежало надлежащей ответственности за совершение административного правонарушения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

— Судом сотрудник признан виновным в получении взятки и фальсификации доказательств по административному делу с назначением наказания в виде штрафа в размере 6,6 млн тенге и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и иных должностях, — отметили в прокуратуре региона.

Кроме того, осужденного лишили специального звания, а сумма полученной взятки была конфискована в доход государства.

В ведомстве также сообщили, что работа сотрудников прокуратуры по выявлению коррупционного нарушения получила положительную оценку суда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, организаторам «КыздарНет» вынесли приговор.