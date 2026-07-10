Организаторам «КыздарНет» вынесли приговор: что известно о расследовании

Как отметили в департаменте полиции Северо-Казахстанской области, впервые в Казахстане к уголовной ответственности привлечены организатор и участники транснациональной организованной группы, которая занималась пособничеством в организации проституции через сайт КыздарНет.

— Сотрудники следственных подразделений департамента полиции Северо-Казахстанской области рассказали, что за последние годы передали в суд 5 уголовных дел по сводничеству, связанных с деятельностью запрещенного веб-ресурса. Анализ материалов этих уголовных дел позволил установить схему функционирования преступной сети и выйти на следующий уровень преступной организации. Уголовное дело было зарегистрировано в мае 2025 года. В межведомственную следственно-оперативную группу вошли сотрудники ДП СКО Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Работа шла при координации МВД и Генеральной прокуратуры РК. Расследование носило беспрецедентный характер. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия, приходилось исследовать цифровые следы, отслеживать транзакции с использованием криптовалюты и международной серверной инфраструктуры, — сообщили в полиции региона.

В полиции подчеркнули, в июле прошлого года в результате спецоперации в Астане и других городах РК были задержаны шесть подозреваемых. По версии следствия, они обеспечивали функционирование рекламы лиц, занимающихся проституцией на всей территории страны, администрировали ресурс, проводили операции с криптовалютой в интересах организаторов сайта.

— Следственные действия велись 8 месяцев. 19 июня 2026 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Северо-Казахстанской области вынесен обвинительный приговор в отношении шести основных участников организованной преступной группы. Они признаны виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 264 частью 1 и 309 частью 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а один из фигурантов также осужден по статьям 214 части 2 и 218 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, — сообщили в полиции СКО.

Кроме того, организатору назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, пяти ключевым менеджерам — по 8 лет лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.

По информации полиции, оперативники, следователи и криминалисты продолжают проводить необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех участников организованной группы и документирование их противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, в Петропавловске вынесли первый в Казахстане приговор по делу сайта «КыздарНет».