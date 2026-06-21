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    Спасенного полицейским мальчика из Атырау назвали в его честь

    11 лет назад в Атырауской области полицейский Амангельды Мукашев спас новорожденного ребенка, найденного в выгребной яме. Сегодня мальчик носит имя своего спасителя, а их история остается одним из самых трогательных примеров человеческого мужества и сострадания, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Амангельды Мукашев
    Фото: Polisia.kz

    Полицейский Амангельды Мукашев рассказал, что тот день навсегда остался в его памяти. Сейчас он работает начальником изолятора временного содержания управления полиции Жылыойского района Атырауской области. 11 лет назад молодой сотрудник полиции получил сообщение о том, что в яме одного из частных домов обнаружен новорожденный ребенок.

    — На пульт оператора «102» поступило сообщение о том, что в яме одного из частных домов найден новорожденный ребенок. Мы незамедлительно выехали на место. Медицинский работник, которая первой увидела происходящее, была уверена, что малыш погиб. Но вдруг мы услышали его плач. В тот момент я понял: ребенок жив, и счет идет на секунды, — вспоминает Амангельды Мукашев.

    Не теряя времени, сотрудник полиции спустился в яму. По его словам, ребенок еще не был отделен от плаценты, а внутри практически не было воздуха.

    — Я думал только об одном — успеть спасти малыша. Воздуха внутри практически не было, я сам начал задыхаться, но отступать было нельзя. Подняв ребенка наверх, я сразу передал его медикам, — рассказал Амангельды Мукашев.

    Позже врачи подтвердили, что каждая минута могла стать решающей для жизни младенца.

    В знак благодарности спасенному мальчику дали имя Амангельды — в честь человека, который подарил ему второй шанс на жизнь.

    Несмотря на прошедшие годы, связь между спасителем и спасенным не прервалась. Они продолжают общаться и встречаться.

    — Мы до сих пор общаемся и встречаемся. Каждый раз, когда вижу его, испытываю особую радость. Он растет хорошим, воспитанным мальчиком. Верю, что в будущем он станет достойным гражданином своей страны, — отметил полицейский.

    Коллеги характеризуют Амангельды Мукашева как человека, который никогда не остается равнодушным к чужой беде. Сам офицер убежден, что на его месте так поступил бы любой сотрудник полиции.

    Сегодня он воспитывает троих детей — двух дочерей и сына. А история маленького Амангельды напоминает о том, что настоящие герои живут рядом и порой совершают подвиги, благодаря которым продолжаются человеческие жизни.

    Ранее сообщалось, что тонущую девушку спасли на Капчагайском водохранилище. 

    МВД РК Атырауская область Спасение Полицейские Регионы Казахстана Дети Полиция Общество Новорожденный
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор