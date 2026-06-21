Спасенного полицейским мальчика из Атырау назвали в его честь

11 лет назад в Атырауской области полицейский Амангельды Мукашев спас новорожденного ребенка, найденного в выгребной яме. Сегодня мальчик носит имя своего спасителя, а их история остается одним из самых трогательных примеров человеческого мужества и сострадания, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейский Амангельды Мукашев рассказал, что тот день навсегда остался в его памяти. Сейчас он работает начальником изолятора временного содержания управления полиции Жылыойского района Атырауской области. 11 лет назад молодой сотрудник полиции получил сообщение о том, что в яме одного из частных домов обнаружен новорожденный ребенок.

— На пульт оператора «102» поступило сообщение о том, что в яме одного из частных домов найден новорожденный ребенок. Мы незамедлительно выехали на место. Медицинский работник, которая первой увидела происходящее, была уверена, что малыш погиб. Но вдруг мы услышали его плач. В тот момент я понял: ребенок жив, и счет идет на секунды, — вспоминает Амангельды Мукашев.

Не теряя времени, сотрудник полиции спустился в яму. По его словам, ребенок еще не был отделен от плаценты, а внутри практически не было воздуха.

— Я думал только об одном — успеть спасти малыша. Воздуха внутри практически не было, я сам начал задыхаться, но отступать было нельзя. Подняв ребенка наверх, я сразу передал его медикам, — рассказал Амангельды Мукашев.

Позже врачи подтвердили, что каждая минута могла стать решающей для жизни младенца.

В знак благодарности спасенному мальчику дали имя Амангельды — в честь человека, который подарил ему второй шанс на жизнь.

Несмотря на прошедшие годы, связь между спасителем и спасенным не прервалась. Они продолжают общаться и встречаться.

— Мы до сих пор общаемся и встречаемся. Каждый раз, когда вижу его, испытываю особую радость. Он растет хорошим, воспитанным мальчиком. Верю, что в будущем он станет достойным гражданином своей страны, — отметил полицейский.

Коллеги характеризуют Амангельды Мукашева как человека, который никогда не остается равнодушным к чужой беде. Сам офицер убежден, что на его месте так поступил бы любой сотрудник полиции.

Сегодня он воспитывает троих детей — двух дочерей и сына. А история маленького Амангельды напоминает о том, что настоящие герои живут рядом и порой совершают подвиги, благодаря которым продолжаются человеческие жизни.

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