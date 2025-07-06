Полицейский мальчик помогает следить за порядкам в родном селе в Павлодарской области
Юный Тимофей стоит на защите родного села Алтай, ежедневно выходя на патрулирование улиц, передает корреспондент агентства Kazinform.
День для 9-летнего Тимофея начинается раньше, чем для остальных ребят в его селе. Поднимается он рано утром, умывается, завтракает и сразу же надевает полицейскую форму, которую ему сшила мама. После мальчик отправляется на патрулирование улиц Алтая, следя за общественным порядком и безопасностью жителей. В помощь юному полицейскому верный «конь» — велосипед «Орленок»
Тимофей объезжает территорию школы, магазина, почту, проверяет, всё ли в порядке у соседей и не шумят ли опять гуси у дяди Саши. Услышав подозрительный шум со стороны заброшенного дома. Полицейский резко тормозит, слезает с велосипеда и крадётся к месту.
— Кто здесь? — строго спрашивает он.
Из-за дома выбегает кот Васька, спугнутый курицей. Тимофей облегчённо вздыхает и понимает, что нарушителей нет.
У Тимофея день строго расписан. В обед обязательно заезжает домой, где получает порцию супа от мамы.
— Ну что, офицер, как обстановка в селе? — интересуется мама.
— Спокойно, мама, всё под контролем, — отвечает юный участковый с серьёзным видом.
После обеда патрулирование продолжается. Тимофей помогает бабушкам и дедушкам перейти дорогу, управляет направлением движения водителей, ловит мяч, который улетел за забор, строго делает замечание мальчишкам, которые решили пошалить на улице.
К вечеру он возвращается домой уставший, но довольный. День был насыщенным, но село в порядке, а значит задача выполнена.
Мальчик помогает участковому инспектору района Теренколь Рустаму Иманбаева и очень ответственно относится к своей миссии.
— Порядок сам себя не наведёт, участковому инспектору — дяде Рустаму — нужен помощник, — говорит себе Тимофей перед сном.
А уже на следующее утро вновь встает раньше всех и отправляется на службу.
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