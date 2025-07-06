Полицейский мальчик помогает следить за порядкам в родном селе в Павлодарской области

День для 9-летнего Тимофея начинается раньше, чем для остальных ребят в его селе. Поднимается он рано утром, умывается, завтракает и сразу же надевает полицейскую форму, которую ему сшила мама. После мальчик отправляется на патрулирование улиц Алтая, следя за общественным порядком и безопасностью жителей. В помощь юному полицейскому верный «конь» — велосипед «Орленок»

Тимофей объезжает территорию школы, магазина, почту, проверяет, всё ли в порядке у соседей и не шумят ли опять гуси у дяди Саши. Услышав подозрительный шум со стороны заброшенного дома. Полицейский резко тормозит, слезает с велосипеда и крадётся к месту.

— Кто здесь? — строго спрашивает он.

Из-за дома выбегает кот Васька, спугнутый курицей. Тимофей облегчённо вздыхает и понимает, что нарушителей нет.

У Тимофея день строго расписан. В обед обязательно заезжает домой, где получает порцию супа от мамы.

— Ну что, офицер, как обстановка в селе? — интересуется мама.

— Спокойно, мама, всё под контролем, — отвечает юный участковый с серьёзным видом.

После обеда патрулирование продолжается. Тимофей помогает бабушкам и дедушкам перейти дорогу, управляет направлением движения водителей, ловит мяч, который улетел за забор, строго делает замечание мальчишкам, которые решили пошалить на улице.

К вечеру он возвращается домой уставший, но довольный. День был насыщенным, но село в порядке, а значит задача выполнена.

Мальчик помогает участковому инспектору района Теренколь Рустаму Иманбаева и очень ответственно относится к своей миссии.

— Порядок сам себя не наведёт, участковому инспектору — дяде Рустаму — нужен помощник, — говорит себе Тимофей перед сном.

А уже на следующее утро вновь встает раньше всех и отправляется на службу.

Фото: ДП Павлодарской области

Напомним, свыше 4,5 тысячи казахстанцев поощрили за помощь полиции по итогам 2024 года.







