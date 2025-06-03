Полицейский бросил камень в мопедиста в Шымкенте: начато расследование

В TikTok распространилось видео, на котором запечатлена погоня за водителем мопеда в Шымкенте. Нарушитель съехал с проезжей части на тротуар. На кадрах видно, как молодой человек, уклоняясь от полицейских, маневрирует по пешеходной зоне, игнорируя требования остановиться. Сотрудники полиции пытались догнать его пешком.

Один из полицейских, не сумев настичь нарушителя, бросил в его сторону камень. Этот момент вызвал широкий общественный резонанс. Видео набрало более миллиона просмотров.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

— Водитель мопеда нарушил правила дорожного движения, проигнорировал законные требования полицейского и попытался скрыться, создавая угрозу безопасности участников дорожного движения. Мужчина был задержан и привлечен к ответственности. Что касается действий сотрудника полиции — они не соответствуют установленным нормам поведения. В отношении него назначено служебное расследование, — сообщили в ДП Шымкента.

Ранее сообщалось, что экс-полицейский в Акмолинской области заплатит штраф за мошенничество.