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    21:35, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Полицейский бросил камень в мопедиста в Шымкенте: начато расследование

    Инцидент произошел в микрорайоне Туран и попал на видео. Назначено служебное расследование, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: акимат Астаны

    В TikTok распространилось видео, на котором запечатлена погоня за водителем мопеда в Шымкенте. Нарушитель съехал с проезжей части на тротуар. На кадрах видно, как молодой человек, уклоняясь от полицейских, маневрирует по пешеходной зоне, игнорируя требования остановиться. Сотрудники полиции пытались догнать его пешком.

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    Один из полицейских, не сумев настичь нарушителя, бросил в его сторону камень. Этот момент вызвал широкий общественный резонанс. Видео набрало более миллиона просмотров.

    Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

    — Водитель мопеда нарушил правила дорожного движения, проигнорировал законные требования полицейского и попытался скрыться, создавая угрозу безопасности участников дорожного движения. Мужчина был задержан и привлечен к ответственности. Что касается действий сотрудника полиции — они не соответствуют установленным нормам поведения. В отношении него назначено служебное расследование, — сообщили в ДП Шымкента.

    Ранее сообщалось, что экс-полицейский в Акмолинской области заплатит штраф за мошенничество.

    Теги:
    Полиция Шымкент Мопеды
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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