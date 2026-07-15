Полицейских обязали проверять законность пребывания иностранцев в Казахстане

Министр внутренних дел внес изменения в инструкцию по несению патрульно-постовой службы сотрудниками полиции по обеспечению охраны общественного порядка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно приказу от 1 июля 2026 года, уточняются обязанности сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) при взаимодействии с иностранными гражданами, а также порядок их действий на объектах транспорта, в метрополитене, населенных пунктах и на загородных автомобильных дорогах.

В частности, установлено, что сотрудники ППС вступают в контакт с иностранными гражданами, а также работниками дипломатических и приравненных к ним представительств только в пределах своих служебных обязанностей. Речь идет, в том числе, о пресечении правонарушений, оказании справочной помощи по расписанию движения транспорта, а также информировании о расположении гостиниц и объектов общественного питания.

Кроме того, при проверке документов иностранных граждан и лиц без гражданства полицейские будут обращать внимание на срок действия заграничного паспорта, вида на жительство или удостоверения лица без гражданства, наличие визы и документов, подтверждающих законность пребывания на территории Казахстана. В случае выявления нарушений сотрудники полиции обязаны принимать меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Изменениями также уточнены отдельные функции патрульно-постовой службы. В частности, сотрудники ППС будут оказывать содействие подразделениям миграционной службы при выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства, сопровождая их до пунктов пропуска через государственную границу.

Также полицейские обязаны незамедлительно информировать дежурную часть о случаях, когда иностранный гражданин отстал от пассажирского поезда или самолета, а также о правонарушениях с участием иностранцев, фактах незаконной миграции и известных маршрутах переправки нелегальных мигрантов.

Кроме того, в инструкции закреплено, что лица, обладающие привилегиями и иммунитетом от административной ответственности, не могут быть подвергнуты приводу или административному взысканию, налагаемому судом, без соблюдения установленного законодательством порядка. К ним относятся депутаты Курултая, кандидаты в Президенты и депутаты Курултая, председатель и члены Конституционного Совета, Генеральный прокурор, Уполномоченный по правам человека и судьи.

Аналогичные изменения внесены в инструкцию по несению патрульно-постовой службы при обеспечении общественного порядка и дорожной безопасности в населенных пунктах и на загородных автомобильных дорогах.

Приказ вводится в действие 25 июля 2026 года.

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