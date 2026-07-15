Прием в вузы МВД Казахстана стал полностью цифровым

Приемная кампания в ведомственные вузы МВД Казахстана продолжается в новом цифровом формате через систему Qyzmet-Police.kz, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

С 15 июля абитуриенты, поступающие в ведомственные высшие учебные заведения МВД, приступят к сдаче нормативов по физической подготовке. Испытания пройдут в территориальных департаментах полиции по месту жительства кандидатов.

Все этапы сдачи нормативов будут сопровождаться видеозаписью и прямой трансляцией. Кроме того, родители смогут лично присутствовать и наблюдать за прохождением испытаний, что позволит обеспечить максимальную открытость и объективность конкурсного отбора.

Как отметил начальник управления департамента по работе с личным составом МВД Сенбек Имангали, приемная кампания в этом году впервые полностью проходит в цифровом формате через информационную систему «Qyzmet-Police.kz».

— Главная особенность заключается в том, что впервые вся приемная кампания проходит в цифровом формате через информационную систему Qyzmet-Police.kz. Наша основная задача — сделать конкурс максимально открытым и понятным для всех. Первый этап мы успешно завершили: кандидаты подали документы через систему, там же отражены результаты военно-врачебной комиссии. Благодаря этому удалось существенно сократить количество бумажных документов, поездок по различным инстанциям и лишних контактов, — сообщил он.

По словам Сенбека Имангали, перенос сдачи нормативов в территориальные подразделения полиции сделан для удобства самих абитуриентов и их родителей. После завершения испытаний материалы каждого кандидата будут направлены в приемную комиссию соответствующего вуза.

При рассмотрении документов комиссия учтет результаты ЕНТ, наличие льгот и другие конкурсные показатели. При необходимости кандидатов могут пригласить на видеособеседование, которое также будет записываться.

В текущем году на 1250 учебных мест в ведомственных вузах МВД претендуют около четырех тысяч кандидатов.

В завершение представитель МВД обратился к родителям с призывом не доверять лицам, предлагающим содействие при поступлении за вознаграждение.

— Сегодня все ключевые решения принимаются в цифровой системе, каждый этап фиксируется и отображается в личных кабинетах кандидатов. Не тратьте средства и время на подобные предложения. МВД желает всем абитуриентам успехов и уверено, что именно знания, упорство и труд станут залогом успешного поступления, — подчеркнул Сенбек Имангали.







