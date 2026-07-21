Полицейских нового профиля впервые подготовили в Казахстане: чем они будут заниматься

В Костанайской области впервые в Казахстане сотрудники полиции с экономическим образованием получили квалификацию экспертов-товароведов. Новые специалисты смогут проводить товароведческие исследования при расследовании уголовных дел, передает корреспондент агентства Kazinform.

В департаменте полиции Костанайской области реализован новый этап подготовки экспертных кадров по поручению министра внутренних дел Ержана Саденова.

Впервые в стране сотрудники полиции, имеющие экономическое образование, прошли специализированное обучение и получили квалификацию экспертов в сфере товароведения и экспертизы непродовольственных товаров.

Сертификаты о повышении квалификации сотрудникам оперативно-криминалистического управления Карине Клименко и Марату Жусупову вручили руководитель филиала Института судебных экспертиз по Костанайской области Евгений Сохарев и начальник оперативно-криминалистического управления ДП Костанайской области Нурлан Арыстанов.

В полиции отметили, что полученные знания позволят специалистам самостоятельно проводить товароведческие исследования, необходимые при расследовании уголовных дел. Это повысит качество экспертно-криминалистического сопровождения и сократит сроки проведения экспертиз.

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