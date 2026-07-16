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    Полицейские задержали двух «гонщиков» после опасных маневров на трассе Астана - Петропавловск

    Полицейские привлекли к административной ответственности двух водителей, устроивших опасные маневры на автодороге Астана - Петропавловск. Нарушителей установили после публикации видео в социальных сетях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские задержали двух «гонщиков» после опасных маневров на трассе Астана - Петропавловск
    Фото: Kazinform

    Опасные маневры двух водителей на автодороге Астана — Петропавловск стали предметом разбирательства полицейских. Видео, на котором автомобили на высокой скорости обгоняют друг друга, появилось в социальных сетях и вызвало возмущение пользователей.

    Очевидцы сняли происходящее на видео и призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, отметив, что подобные действия могут привести к трагическим последствиям.

    После публикации сотрудники патрульной полиции установили личности обоих нарушителей. Одного из водителей нашли в Астане. Второй пытался избежать встречи с полицейскими и не отвечал на телефонные звонки, однако благодаря камерам видеонаблюдения его автомобиль обнаружили на территории курортной зоны Бурабай, где мужчину задержали.

    В отношении обоих водителей составлены административные материалы за нарушения правил дорожного движения.

    Во время беседы с полицейскими мужчины признали свою вину и заверили, что впредь не будут подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

    Отметим, ранее на трассе Костанай - Рудный BMW влетел в опору и вспыхнул. Водитель погиб на месте.

    МВД РК Регионы Казахстана Полиция Нарушения Астана Авто Задержания Бурабай
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор