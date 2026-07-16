Полицейские задержали двух «гонщиков» после опасных маневров на трассе Астана - Петропавловск

Полицейские привлекли к административной ответственности двух водителей, устроивших опасные маневры на автодороге Астана - Петропавловск. Нарушителей установили после публикации видео в социальных сетях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Опасные маневры двух водителей на автодороге Астана — Петропавловск стали предметом разбирательства полицейских. Видео, на котором автомобили на высокой скорости обгоняют друг друга, появилось в социальных сетях и вызвало возмущение пользователей.

Очевидцы сняли происходящее на видео и призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, отметив, что подобные действия могут привести к трагическим последствиям.

После публикации сотрудники патрульной полиции установили личности обоих нарушителей. Одного из водителей нашли в Астане. Второй пытался избежать встречи с полицейскими и не отвечал на телефонные звонки, однако благодаря камерам видеонаблюдения его автомобиль обнаружили на территории курортной зоны Бурабай, где мужчину задержали.

В отношении обоих водителей составлены административные материалы за нарушения правил дорожного движения.

Во время беседы с полицейскими мужчины признали свою вину и заверили, что впредь не будут подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

Отметим, ранее на трассе Костанай - Рудный BMW влетел в опору и вспыхнул. Водитель погиб на месте.