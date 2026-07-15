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    BMW влетел в опору и вспыхнул: смертельное ДТП произошло на трассе Костанай — Рудный

    На автодороге Костанай — Рудный произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. После столкновения с бетонной опорой линии электропередачи автомобиль BMW загорелся, водитель погиб на месте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Смертельное ДТП произошло на трассе Костанай — Рудный
    Кадр из видео

    Как сообщили в департаменте полиции Костанайской области, по факту аварии начато досудебное расследование.

    По предварительным данным, водитель BMW, следовавший в сторону Рудного, не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной опорой линии электропередачи. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. После удара автомобиль загорелся.

    В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы.

    В полиции призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий, а также не садиться за руль в утомленном состоянии.

    Ранее один человек погиб, семеро пострадали в ДТП на трассе Алматы — Усть-Каменогорск.

     

    ДТП Костанайская область Рудный Происшествия
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор