BMW влетел в опору и вспыхнул: смертельное ДТП произошло на трассе Костанай — Рудный

На автодороге Костанай — Рудный произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. После столкновения с бетонной опорой линии электропередачи автомобиль BMW загорелся, водитель погиб на месте, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции Костанайской области, по факту аварии начато досудебное расследование.

По предварительным данным, водитель BMW, следовавший в сторону Рудного, не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной опорой линии электропередачи. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. После удара автомобиль загорелся.

В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы.

В полиции призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий, а также не садиться за руль в утомленном состоянии.

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