Полицейские возбудили дело по факту обнаружения мертвого младенца в Косшы

На сегодняшний день полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, а медики проверяют всех находящихся на учете беременных женщин.

В соцсетях появилась информация о том, что прохожие обнаружили в одном из районов города Косшы у дороги пакет с мертвым ребенком.

В пресс-службе департамента полиции подтвердили факт обнаружения и сообщили, что по данному делу полицией начато досудебное расследование.

— В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, ребенок появился на свет раньше положенного срока. Это, а также то, родился он живым или мертвым, определит экспертиза.

Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек сообщил, что на сегодняшний день по факту произошедшего медики региона проводят сопоставление лиц, находящихся на учете по беременности.

— Также совместно с управлением общественного здравоохранения города Астаны осуществляется контроль возможных обращений женщин после родов в медучреждения области и столицы, — отметил Нариман Ермек.

