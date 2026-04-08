    06:56, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Полицейские выставили разбитые авто на улицах Тараза

    По словам стражей порядка, демонстрацией авто, пострадавших в ДТП, они попытались привлечь внимание водителей к вопросам дорожной безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Разбитое авто
    Фото: ДП Жамбылской области

    В Жамбылской области полицейские организовали необычную акцию, призванную напомнить о цене ошибок на дороге. На центральных улицах города были выставлены автомобили и мопеды, ставшие участниками дорожно-транспортных происшествий. Искореженный металл и разбитые стекла без слов рассказывают о последствиях пренебрежения правилами дорожного движения. Главная цель мероприятия — наглядно продемонстрировать автомобилистам, к чему может привести нарушение скоростного режима, невнимательность или игнорирование элементарных требований ПДД.

    — Наша основная задача — сделать так, чтобы каждый гражданин чувствовал себя в безопасности. В результате принимаемых профилактических мер на сегодняшний день удалось снизить уровень преступности на 18%. Параллельно на постоянной основе ведется системная профилактическая работа, направленная на снижение дорожно-транспортного травматизма. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности несовершеннолетних, — сообщил заместитель начальника ДП Жамбылской области Бауыржан Жанаев.

    В этих целях вблизи образовательных учреждений региона организовано дежурство сотрудников полиции, а на пешеходных переходах установлены специальные предупреждающие макеты. По данным департамента, реализация указанных мер уже позволила добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей более чем на 20%. Стражи порядка уверены, что подобные наглядные акции действуют гораздо сильнее, чем привычные предупреждения и штрафы, заставляя людей задуматься и переосмыслить свое поведение на дороге.

    Ранее мы рассказывали, что в Карагандинской области перевернулся вахтовый автобус с 50 рабочими.

    Восьмилетнюю школьницу насмерть сбили на пешеходном переходе в Атырау.

     

    Алексей Поляков
