Полицейские выставили разбитые авто на улицах Тараза

В Жамбылской области полицейские организовали необычную акцию, призванную напомнить о цене ошибок на дороге. На центральных улицах города были выставлены автомобили и мопеды, ставшие участниками дорожно-транспортных происшествий. Искореженный металл и разбитые стекла без слов рассказывают о последствиях пренебрежения правилами дорожного движения. Главная цель мероприятия — наглядно продемонстрировать автомобилистам, к чему может привести нарушение скоростного режима, невнимательность или игнорирование элементарных требований ПДД.

— Наша основная задача — сделать так, чтобы каждый гражданин чувствовал себя в безопасности. В результате принимаемых профилактических мер на сегодняшний день удалось снизить уровень преступности на 18%. Параллельно на постоянной основе ведется системная профилактическая работа, направленная на снижение дорожно-транспортного травматизма. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности несовершеннолетних, — сообщил заместитель начальника ДП Жамбылской области Бауыржан Жанаев.

В этих целях вблизи образовательных учреждений региона организовано дежурство сотрудников полиции, а на пешеходных переходах установлены специальные предупреждающие макеты. По данным департамента, реализация указанных мер уже позволила добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей более чем на 20%. Стражи порядка уверены, что подобные наглядные акции действуют гораздо сильнее, чем привычные предупреждения и штрафы, заставляя людей задуматься и переосмыслить свое поведение на дороге.

