Стражи порядка в Литве могут массово уволиться из-за недовольства зарплатой

Арунас Паулаускас пояснил, что офицерам, прослужившим в полиции более 25 лет, обещали, что со следующего года они будут получать дополнительную премию, если останутся на службе, однако средства на это не выделены.

— Я бы спрогнозировал, что после Нового года, если дополнительное финансирование будет таким же, как сейчас заложено в проекте, то в январе, феврале, марте, я думаю, из полиции могут уйти примерно 300-400 сотрудников, потому что сегодня у сотрудников есть ожидание этого дополнительного финансирования, — заявил он во время обсуждения проекта бюджета на следующий год в Комитете Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне.

Паулаускас заявил, что в настоящее время литовской полиции не хватает около 1,5 тыс. сотрудников.

Руководители других органов внутренних дел также жаловались на плохую оснащенность и зарплаты ниже среднего по стране. Так, по словам главы Департамента пожарной охраны и спасательных работ Ренато Пожелы, средняя зарплата пожарных более чем на 100 евро ниже средней по стране. Он добавил, что для увеличения зарплаты пожарных хотя бы на 100 евро в следующем году, потребуется дополнительно 12 млн евро, а в настоящее время запланировано выделение только половины этой суммы. Глава департамента указал, что из-за низкой заработной платы офицеры вынуждены работать в других местах, поэтому приходят на работу уставшими.