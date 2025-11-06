Стражи порядка в Литве могут массово уволиться из-за недовольства зарплатой
Генеральный комиссар полиции Литвы предупредил, что сотни офицеров полиции могут уволиться со службы в начале 2026 года, если бюджет Департамента полиции на следующий год будет принят в таком виде, какой он сейчас, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.
Арунас Паулаускас пояснил, что офицерам, прослужившим в полиции более 25 лет, обещали, что со следующего года они будут получать дополнительную премию, если останутся на службе, однако средства на это не выделены.
— Я бы спрогнозировал, что после Нового года, если дополнительное финансирование будет таким же, как сейчас заложено в проекте, то в январе, феврале, марте, я думаю, из полиции могут уйти примерно 300-400 сотрудников, потому что сегодня у сотрудников есть ожидание этого дополнительного финансирования, — заявил он во время обсуждения проекта бюджета на следующий год в Комитете Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне.
Паулаускас заявил, что в настоящее время литовской полиции не хватает около 1,5 тыс. сотрудников.
Руководители других органов внутренних дел также жаловались на плохую оснащенность и зарплаты ниже среднего по стране. Так, по словам главы Департамента пожарной охраны и спасательных работ Ренато Пожелы, средняя зарплата пожарных более чем на 100 евро ниже средней по стране. Он добавил, что для увеличения зарплаты пожарных хотя бы на 100 евро в следующем году, потребуется дополнительно 12 млн евро, а в настоящее время запланировано выделение только половины этой суммы. Глава департамента указал, что из-за низкой заработной платы офицеры вынуждены работать в других местах, поэтому приходят на работу уставшими.
— Еще одна проблема — состояние инфраструктуры. 80% инфраструктуры у нас изношена и нуждается в улучшении, — добавил он.