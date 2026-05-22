Полицейские из других регионов проводят рейды в Атырау

В Атырау для проведения рейдовых и оперативно-профилактических мероприятий прибыли дополнительные силы полиции из Астаны, Карагандинской и Костанайской областей, передает корреспондент агентства Kazinform.

На фоне распространявшейся в социальных сетях информации о масштабных проверках у центрального моста города собрались более 50 водителей. Их интересовали цели приезда сотрудников полиции, а также вопросы, связанные с автомобилями с иностранной регистрацией и транзитными номерами.

С собравшимися встретились первый заместитель начальника департамента полиции Атырауской области и представители прокуратуры. Они пояснили, что проводится обычная патрульная работа, а к гражданам, соблюдающим закон, никаких мер применяться не будет.

По данным департамента полиции, к мероприятиям привлечены сотрудники полиции из Астаны, Карагандинской и Костанайской областей.

— С 21 по 23 мая на территории региона проводятся рейдовые и оперативно-профилактические мероприятия. В этот период сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме. Основная цель — обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, усиление безопасности дорожного движения и обеспечение безопасности жителей, — говорится в официальном сообщении.

Полицейские усилят контроль в общественных местах, на дорогах и в местах массового скопления людей, а также будут проводить профилактическую работу по предупреждению правонарушений.

