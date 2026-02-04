Полицейские спасли шестилетнего мальчика из арыка в Кокшетау

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, все произошло во время обычного патрулирования улицы Саина областного

центра. Сотрудники батальона патрульной службы под руководством командира БПП УП города Кокшетау майора полиции Азамата Кабиева просто услышали детский крик.

— Полицейские немедленно остановили служебный автомобиль и с правой стороны дороги обнаружили шестилетнего мальчика, лежащего в арыке с

проточной водой. Ребенок не мог выбраться самостоятельно, сильно плакал и был заметно напуган, — поделились в полиции.

Стражи порядка вытащили мальчика, усадили его в служебную машину и сняли обувь с мокрых ног. Полицейские опасались, что он мог получить перелом или серьезные травмы, однако после осмотра стало ясно, что обошлось без последствий.

— Телефона при ребенке не оказалось, номер родителей он не знал. Полицейские установили адрес проживания, доставили мальчика домой и

передали его матери. Выяснилось, что ребенку всего шесть лет, и в момент происшествия он один возвращался домой со школы, — добавили в полиции.

Сотрудники полиции призывают родителей быть внимательнее и не отпускать малолетних детей без сопровождения, а также регулярно напоминать им правила личной безопасности, особенно вблизи дорог и открытых водоотводных каналов.

Ранее сообщалось, что по делу о наезде грузового поезда на путевую бригаду в Карагандинской области установлены и задержаны трое подозреваемых.