Полицейские спасли котят из ледяной воды в Шымкенте: кадры попали на видеожетон

В полиции рассказали, что к ним обратилась местная жительница после того, как услышала писк животных. После женщина заметила, что в воду упала коробка с двумя котятами.

— На место по вызову прибыли патрульные Нурсултан Турсынбек и Мухтархан Заманбай. Не раздумывая, они спустились к реке и несмотря на холод, вытащили из ледяного потока крошечных, едва окрепших животных, — рассказали в полиции.

В полиции рассказали, что животные были переохлаждены, но выжили. Трогательные моменты спасения зафиксировал видеожетон одного из сотрудников. На кадрах видно, что это было не просто исполнение служебного долга, а искренняя забота и участие, которые делают эту историю особенной, заключили в полиции региона.

