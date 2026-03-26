    16:20, 26 Март 2026 | GMT +5

    Полицейские спасли котят из ледяной воды в Шымкенте: кадры попали на видеожетон

    В Шымкенте рабочий день патрульных инспекторов обернулся настоящей спасательной операцией, в ходе которой удалось вызволить из реки котят, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Фото: кадры из видео

    В полиции рассказали, что к ним обратилась местная жительница после того, как услышала писк животных. После женщина заметила, что в воду упала коробка с двумя котятами.

    — На место по вызову прибыли патрульные Нурсултан Турсынбек и Мухтархан Заманбай. Не раздумывая, они спустились к реке и несмотря на холод, вытащили из ледяного потока крошечных, едва окрепших животных, — рассказали в полиции. 

     

    В полиции рассказали, что животные были переохлаждены, но выжили. Трогательные моменты спасения зафиксировал видеожетон одного из сотрудников. На кадрах видно, что это было не просто исполнение служебного долга, а искренняя забота и участие, которые делают эту историю особенной, заключили в полиции региона.

    Ранее мы рассказывали о спасении хомяка. Зверька вытащили из воды на окраине Петропавловска, история получила широкую огласку, пользователи казнета тепло восприняли добрый поступок мужчины. 

    Теги:
    Спасение животных Полиция Шымкент Видео Общество
