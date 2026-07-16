Полицейские проводят экологические рейды в парках и скверах Астаны

В столичном триатлон-парке состоялось рейдовое мероприятие по выявлению фактов загрязнения общественных мест, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

В рамках реализации идеологемы «Закон и порядок» и республиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан» в триатлон-парке, расположенном в столичном районе Алматы, состоялось профилактическое рейдовое мероприятие по выявлению фактов загрязнения общественных мест.

В рейде приняли участие сотрудники акимата и управления полиции района Алматы. Сотрудники полиции проводили с отдыхающими разъяснительную работу, напоминая о необходимости соблюдать чистоту и бережно относиться к общественным пространствам.

Как отметил старший инспектор, ответственный за организацию работы 4-го участкового полицейского пункта управления полиции района Алматы майор полиции Нуралы Танирбергенов, подобные мероприятия проводятся не эпизодически, а на постоянной основе.

— Триатлон-парк находится у нас на постоянном контроле. Наши сотрудники ежедневно утром, днем и вечером проводят здесь обходы и патрулирование. Это часть ежедневной работы полиции, — рассказал он.

По его словам, случаи загрязнения парков и скверов фиксируются, однако происходят сравнительно редко. При выявлении нарушений полицейские сначала проводят профилактические беседы, а при необходимости составляют административные материалы.

Согласно части 1 статьи 434-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, за загрязнение мест общего пользования путем выбрасывания коммунальных отходов предусмотрен штраф в размере 10 МРП либо общественные работы сроком до 40 часов. За повторное нарушение в течение года наказание ужесточается — 20 МРП либо общественные работы до 80 часов.

Своим мнением о важности подобных рейдов поделился и житель столицы Бакыт Мейиргазыулы. По его словам, культура чистоты формируется прежде всего в семье.

— Казахи говорят: «Птенец в гнезде учится тому, что видит». Если родители сами соблюдают чистоту, ребенок перенимает этот пример. Даже если другие бросают мусор, своего ребенка нужно учить доносить его до урны. Чистота начинается с семьи, — отметил он.

Жители столицы отмечают, что подобная работа помогает формировать у молодежи ответственное отношение к окружающей среде и общественным пространствам.

Напомним, профилактические рейды в парках, скверах и других местах массового отдыха проводятся на постоянной основе во всех районах столицы. Сегодня профилактический рейд также прошел в Ботаническом саду. Главная цель таких мероприятий — предупреждение правонарушений, повышение экологической культуры жителей и поддержание общественного порядка в столице.