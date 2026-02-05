Полицейские призвали акмолинцев помнить об ограничении скоростного режима из-за непогоды

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, из-за ухудшения погодных условий и введения временного ограничения скоростного режима на участке автодороги республиканского значения «Астана — Щучинск» органами полиции дополнительно принимаются меры по обеспечению дорожной безопасности.

— В частности, усилен контроль за соблюдением установленного скоростного режима, дистанции и правил маневрирования. Экипажи патрульной полиции переведены на усиленный режим несения службы, организовано круглосуточное патрулирование опасных участков дороги. Водителям настоятельно рекомендуется воздержаться от резких маневров, обгонов, использовать зимние шины и строго соблюдать требования дорожных знаков и указания сотрудников полиции, — отметили в полиции.

Стражи порядка подчеркнули, что при необходимости возможны временные ограничения движения для отдельных видов транспорта, в первую очередь — для большегрузных и пассажирских автобусов.

Также полицейские записали видеообращение к участникам дорожного движения региона.

— Уважаемые жители и гости области! В связи с изменением погодных условий, а это снег с дождем, на всех участках автомобильных дорог введено ограничение скоростного режима. Сотрудники полиции работают в усиленном режиме для недопущения ДТП, — обратился к акмолинцам и гостям региона заместитель начальника УАП ДП майор полиции Данияр Аманжол.

Напомним, ранее сообщалось, что дороги из-за непогоды закрыли в двух регионах Казахстана.