    17:29, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Полицейские призвали акмолинцев помнить об ограничении скоростного режима из-за непогоды

    В связи с ухудшением погодных условий экипажи патрульной полиции в Акмолинской области переведены на усиленный режим несения службы, организовано круглосуточное патрулирование опасных участков дороги, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Непогода: что происходит на трассах в Казахстане
    Фото: Агибай Аяпбргенов / Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, из-за ухудшения погодных условий и введения временного ограничения скоростного режима на участке автодороги республиканского значения «Астана — Щучинск» органами полиции дополнительно принимаются меры по обеспечению дорожной безопасности.

    — В частности, усилен контроль за соблюдением установленного скоростного режима, дистанции и правил маневрирования. Экипажи патрульной полиции переведены на усиленный режим несения службы, организовано круглосуточное патрулирование опасных участков дороги. Водителям настоятельно рекомендуется воздержаться от резких маневров, обгонов, использовать зимние шины и строго соблюдать требования дорожных знаков и указания сотрудников полиции, — отметили в полиции.

    Стражи порядка подчеркнули, что при необходимости возможны временные ограничения движения для отдельных видов транспорта, в первую очередь — для большегрузных и пассажирских автобусов.

    Также полицейские записали видеообращение к участникам дорожного движения региона. 

    — Уважаемые жители и гости области! В связи с изменением погодных условий, а это снег с дождем, на всех участках автомобильных дорог введено ограничение скоростного режима. Сотрудники полиции работают в усиленном режиме для недопущения ДТП, — обратился к акмолинцам и гостям региона заместитель начальника УАП ДП майор полиции Данияр Аманжол. 

    Напомним, ранее сообщалось, что дороги из-за непогоды закрыли в двух регионах Казахстана.

    Оксана Матасова
