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    Полицейские пострадали после взрыва гранаты на учениях в Алматы

    В Алматы сотрудники полиции получили травмы во время плановых учений после преждевременной детонации светошумовой гранаты, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: ДП Алматы

    Как сообщили в департаменте полиции Алматы, во время учений сработала ручная светошумовая граната нелетального действия.

    Сотрудникам подразделения, находившимся вблизи технического инцидента, оказана своевременная медицинская помощь.

    Проводится служебная проверка.

    В полиции также опровергли распространяемую в социальных сетях информацию.

    — Информация о многочисленных подрывах и тяжелом состоянии сотрудников не соответствует действительности. Просим воздержаться от распространения недостоверных сведений и напоминаем об ответственности за распространение ложной информации, — отметили в ДП Алматы.

    Ранее сообщалось, что антитеррористические учения проведут и сотрудники КНБ. 

    Учения Полиция Алматы Взрыв
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор