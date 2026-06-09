Полицейские пострадали после взрыва гранаты на учениях в Алматы

В Алматы сотрудники полиции получили травмы во время плановых учений после преждевременной детонации светошумовой гранаты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, во время учений сработала ручная светошумовая граната нелетального действия.

Сотрудникам подразделения, находившимся вблизи технического инцидента, оказана своевременная медицинская помощь.

Проводится служебная проверка.

В полиции также опровергли распространяемую в социальных сетях информацию.

— Информация о многочисленных подрывах и тяжелом состоянии сотрудников не соответствует действительности. Просим воздержаться от распространения недостоверных сведений и напоминаем об ответственности за распространение ложной информации, — отметили в ДП Алматы.

Ранее сообщалось, что антитеррористические учения проведут и сотрудники КНБ.