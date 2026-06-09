Полицейские пострадали после взрыва гранаты на учениях в Алматы
В Алматы сотрудники полиции получили травмы во время плановых учений после преждевременной детонации светошумовой гранаты, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, во время учений сработала ручная светошумовая граната нелетального действия.
Сотрудникам подразделения, находившимся вблизи технического инцидента, оказана своевременная медицинская помощь.
Проводится служебная проверка.
В полиции также опровергли распространяемую в социальных сетях информацию.
— Информация о многочисленных подрывах и тяжелом состоянии сотрудников не соответствует действительности. Просим воздержаться от распространения недостоверных сведений и напоминаем об ответственности за распространение ложной информации, — отметили в ДП Алматы.
Ранее сообщалось, что антитеррористические учения проведут и сотрудники КНБ.