Полицейские обнаружили автобус с тайниками для перевозки топлива на границе РК

Министерство внутренних дел Казахстана продолжает работу по пресечению незаконного вывоза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов за пределы страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для выявления подобных нарушений в приграничных районах страны функционируют 59 постов патрульной полиции. Особое внимание сотрудники правоохранительных органов уделяют незаконной транспортировке ГСМ, в том числе с использованием автомобилей повышенной проходимости.

По данным МВД, наибольшее количество транспортных средств, оснащенных топливными баками увеличенного объема, зарегистрировано в Жамбылской области. Так, в Кордайском районе полицейские выявили автобус с самовольно измененной конструкцией. В ходе осмотра в транспортном средстве обнаружили скрытые дополнительные топливные баки объемом по 600 литров каждый.

Только за последние два месяца полицейские предотвратили незаконный вывоз около 17 тонн горюче-смазочных материалов. Кроме того, выявлено 87 автомобилей с незаконно переоборудованными бензобаками. Все владельцы транспортных средств привлечены к административной ответственности.

Одновременно ведется работа по выявлению станций технического обслуживания, занимающихся незаконной установкой дополнительных топливных баков. Сотрудники полиции совместно с представителями органов государственных доходов проверили 16 таких объектов. По итогам проверок в отношении шести владельцев СТО собраны административные материалы.

Напомним, Олжас Бектенов поручил усилить контроль границы и не допускать незаконный вывоз топлива.