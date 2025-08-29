РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:10, 28 Август 2025

    Полицейские на самокате: в Алматы тестируют новый способ патрулирования

    Полиция Алматы провела масштабный рейд по контролю за эксплуатацией электросамокатов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полицейские на самокате
    Фото: скрин из видео

    На линию вместе с патрульными экипажами выехали 50 полицейских на самокатах из шеринговых компаний. 

    полицейские на самокате
    Фото: скрин из видео

    Уточняется, что этот опыт стал первым в своем роде и показал эффективность. Сейчас обсуждается возможность закрепить практику на постоянной основе.

    полицейские на самокате
    Фото: скрин из видео

    – Такой формат позволяет мобильнее реагировать на нарушения, оперативно работать в местах массового скопления людей и в труднодоступных для автомобилей локациях, проводить профилактическую работу. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы сделать использование самокатов полицией постоянной практикой, – сообщили в департаменте полиции Алматы.

    Мероприятие прошло в рамках Года профилактики под девизом «Закон и порядок».

    Ранее сообщалось, что полиция примет меры в отношении руководителей кикшеринговых компаний за нарушения при эксплуатации самокатов.

    Напомним, недавно в Астане автомобиль сбил самокатчика.

    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
